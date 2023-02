Sie kommt jedes Jahr nach dem Aschermittwoch auf die Menschen zu: Die Fastenzeit. Und spätestens dann scheiden sich die Geister in ein Dafür oder Dagegen. Die einen tun es aus christlicher Überzeugung, andere, um dem Körper eine angepasste Pause zu gönnen, vielleicht auch deswegen, um so manchen Leckereien für die nächsten 40 Tage zu entsagen. Es sind aber nicht nur Leckereien, die als Fastenobjekt dienen. Denn Möglichkeiten, auf irgendetwas persönlich zu verzichten, sind vielfältig. So begibt sich der SÜDKURIER unter Menschen, um nachzufragen, welchen persönlichen Stellenwert die Fastenzeit für sie hat. Es gibt die Befürworter, aber auch die Ablehner. Allerdings sind bei der Umfrage die Ablehner in der Minderheit.

Es ist nicht verwunderlich, wenn der Fragende mit einem Lächeln begrüßt wird, denn jede der gefragten Frauen hatte eine schlüssige Erklärung parat, weshalb überhaupt gefastet wird. Bei Vanessa Laufer ist es so: „Ich finde fasten gut, will es auch selber ausprobieren.“ Wenn sie auch einschränkend sagt, in diesem Jahr wohl nicht mehr. Wenigstens hat sie den Vorsatz, sich zumindest das „Handy-Fasten“ für die nächste Fastenzeit vorzunehmen. Zum möglichen Verzichtskatalog gehören auch Süßigkeiten. Es sind die kleinen Dinge, auf die verzichtet werden kann, sagt Vanessa Laufer.

Für Maria Staiger ist ein Entschluss bereits gefasst. Sie sagt: „Ich habe mich dahingehend orientiert, elektronisch zu fasten.“ Dazu gehöre eingeschränktes Verwenden von Handy, Laptop oder Fernsehen. „Seit längerer Zeit trinke ich Kaffee nur mit Milch, ohne Zucker“, ist weiter von ihr zu erfahren. Mit dem eigenen Einkaufsbeutel werde auch Verpackungsmüll eingespart, ebenfalls eine Form des Fastens, ist sich Maria Staiger sicher.

„Ich nehme es mir vor, auf Süßigkeiten zu verzichten“, ist von Alexandra Budzinski zu hören. Aber ehrlich, es klappt nicht immer“, ist zu erfahren. „Es hängt auch etwas von der Tagesform ab, je nachdem, was so alles auf mich zugekommen ist. Wenn es mal stressig wird, gönne ich mir doch mal ein Rippchen Schokolade“, ist im Gespräch zu erfahren. „Den Vorsatz, zu fasten, habe ich eigentlich jedes Jahr. Ich denke auch darüber nach, was fastenswert wäre“, sagt Alexandra Budzinski.

Ob Renate Schreiber an das Fasten denkt, beantwortet sie mit: „Ich weiß, dass man es machen kann. Bis jetzt habe ich Fasten noch nicht praktiziert.“ Sie kann sich vorstellen, auf Schokolade zu verzichten und dafür mehr Gemüse auf den Tisch zu bringen. Auf das mobile Telefon zu verzichten, zumindest den Gebrauch sehr einzuschränken, „das kann ich mir nicht vorstellen“.