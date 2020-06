Der Pandemie-Lockdown hat auch das Theater im Deutschen Haus in St. Georgen in einen Dornröschenschlaf versetzt und den Spielbetrieb sowie die geplanten Produktionen und Aufführungen kräftig durcheinander gewirbelt.

Das Theaterteam hat hinter verschlossenen Türen viel gearbeitet und nach eigenen Angaben ein Hygienekonzept für den Proben- und Veranstaltungsbetrieb des soziokulturellen Zentrums erarbeitet. Dieser mache es nun möglich, den Neustart zu wagen. So wird der Probenbetrieb unter Berücksichtigung strenger Hygieneregeln für die Nutzer bereits nach den Pfingstferien wieder aufgenommen und auch der Spielbetrieb startet am Samstag, 27. Juni, mit einem Comedyabend mit Horst Fyrguth, Deutschlands ältestem Nachwuchscomedian, der mit einem „Best of“ seiner Abendprogramme in die Bergstadt kommt.

Über die menschliche Bequemlichkeit

Ein kabarettistisches Comedyprogramm über die witzigsten Aspekte der menschlichen Bequemlichkeit nach dem Motto lieber chillen statt killen, lieber Übergewicht als Überstunden!

Denn Wissenschaftler sind sich einig, ohne Faulheit wäre das Rad nie erfunden worden,

Horst Fyrguth besinnt sich auf diese menschlichen Urtriebe, denn auch der Steinzeitmensch wußte schon, es geht auch ohne Immobilienmakler.

Doch nicht nur für die Theaternutzer gelten Regeln, auch die Besucher müssen sich ab sofort an Regelungen beim Theaterbesuch halten. Diese können auf der Vereinshomepage www.Puthe.de eingesehen werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Betreten des Theaters ist ab sofort Pflicht.

Entscheidung für Open-Air am Veranstaltungstag

Für die Sommerwochen konnte das Theaterteam zusätzlich die Option von Open-Air-Veranstaltungen schaffen: Durch die aktuell geltenden Vorgaben kann das Theater Platz für 60 Besucher bieten. Dafür sind Karten im Vorverkauf verfügbar. Am Veranstaltungstag entscheiden die Verantwortlichen ob das Wetter stabil genug ist, um auf dem Parkplatz an der Mühlstrasse ausweichen zu können.

Weitere 39 Plätze

Fällt die Entscheidung für draußen, so werden weitere 39 Plätze im Vorverkauf freigeschalten. Ob draußen oder drinnen, darüber informiert der Verein am Veranstaltungstag über die sozialen Netzwerke, auf der Homepage und letztendlich auch im neuen Ticketshop, der neben dem Kartenvorverkauf bei Natur- und Feinkost Hoppe auch die Möglichkeit bietet, Karten von zu Hause aus zu kaufen und sich seinen ab sofort nummerierten Platz auszusuchen.

Mühlstraße wird gesperrt

Für die Open-Air-Veranstaltung wird die ans Theater anliegende Mühlstrasse ab Kreuzung Gerwigstrasse bis unterhalb MB Parkplatz jeweils ab Mittags bis zum Ende der Veranstaltung gesperrt.

An die Platznummer gekoppelt ist ab sofort auch die Einlasszeit der Besucher, diese ist den Eintrittskarten zu entnehmen. Die Abendkasse für eventuelle Restkarten aus dem Vorverkauf öffnet um 19.30 Uhr. Der Eintritt zum Comedyabend mit Horst Fyrguth kostet 13 Euro, Schüler 11 Euro zuzüglich Ticketgebühr.