Zur Neubaubesichtigung hat die Evangelische Altenhilfe St. Georgen eingeladen. Im August-Springer-Weg 29 ist die neue Tagespflege entstanden, die zur Besichtigung einlud. Bürger aus St. Georgen und Umgebung konnten sich dort über das Angebot an Leistungen informieren. Das neu entstandene „Schönblick-Stüble“ befindet sich derzeit noch in der abschließenden Bauphase. Denn im Februar 2024 soll die Eröffnung der Tagesstätte sein. Das in diesem Jahr entstandene Projekt soll „ein entlastendes Angebot für das Elisabeth-Haus an der Friedrichstraße im Stadtzentrum sein“, so die Auskunft von Pflegedienstleiter Michael Werler.

Platz für 18 Personen

Menschen, die das Angebot des „Schönblick-Stüble“ annehmen wollen, können auch zuhause leben und erhalten trotzdem professionelle Pflege, so Werler. In der neu entstandenen Einrichtung können täglich bis zu 18 Personen vor Ort sein. Nach Auskunft von Michael Werler „können wir in der Woche bis zu 70 Menschen betreuen.

In beiden Einrichtungen, „Schönblick-Stüble“ und „Elisabeth-Haus“ können über 100 Menschen betreut werden.“ Es besteht für Interessierte auch die Möglichkeit, „einen Schnuppertag in der Einrichtung zu erleben.“