Aus der A. Maier Präzision GmbH wird ab dem 1. Januar die Likum GmbH. Darüber informiert die Firma in einer Mitteilung. „Mit der Umbenennung möchten wir für unsere Neuausrichtung und Portfolioerweiterung auch nach außen hin ein deutliches Zeichen setzen und freuen uns sehr mit unserem neuen Namen in ein hoffentlich erfolgreiches neues Jahr zu starten“, heißt es dazu. Die Bezeichnung Likum steht dabei für Lösungen, Ideen, Kunststoff und Metall.

Durch Sanierung für Krise gestärkt

A. Maier hatte sich in einem Insolvenzverfahren saniert und restrukturiert. Ein Faktor, der nun durch die schwierige Zeit helfe. „Die frühzeitigen Sanierungsschritte helfen uns auch in der derzeitigen Corona-Krise. Wir sehen uns, wie zahlreiche Unternehmen ebenfalls, in dieser Krise mit einem negativen Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr konfrontiert, können jedoch aufgrund der Möglichkeit der Nutzung von Kurzarbeit diesem bestmöglich entgegenwirken und unsere Kapazität der Auftragslage entsprechend anpassen“, schreibt die Firma dazu.

Familie bereits ausgeschieden

Mit dem Verkauf des Unternehmens an die C14 Holding GmbH in München war die Familie Maier, das ist bereits bekannt, aus dem Unternehmen ausgeschieden. Ein Ziel der Neuausrichtung war auch, die beiden Werke in St. Georgen und Peterzell zusammenzulegen. „Investitionen in den Standort Peterzell und umfangreiche Umbaumaßnahmen ermöglichen nun die Zusammenlegung der beiden Werke, was die operativen Abläufe deutlich verbessert“, schreibt die Firma. Ebenso habe man in größere Spritzgussmaschinen nebst Handlingssystemen investiert und so das Leistungsspektrum deutlich verbessert. So könne man auch neue Technologien, wie den 2K-Spritzguss, anbieten. Geschäftsführer ist seit der Restrukturierung Thomas Ostkamp.