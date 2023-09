Endlich ist es soweit. Der Kunstrasenplatz des Fußballvereins FV/DJK ist fertig. Am morgigen Donnerstag, 14. September, findet die offizielle Einweihung statt. Danach steigen bis Sonntag Aktionen rund um den Fußball und die Einweihung.

Auch wenn die ersten Spiele bereits darauf stattgefunden haben und noch letzte Kleinigkeiten an der Anlage zu erledigen sind, so freuen sich die Verantwortlichen auf die offizielle Einweihung des Kunstrasenplatzes. Vor allem Udo Jung kann es kaum erwarten, bis das Kapitel abgeschlossen ist. „Die vergangenen Wochen waren schon sehr anstrengend“, sagt er rückblickend. Seit dem letzten Spieltag im Mai waren er und eine Handvoll fleißiger Mitglieder nahezu täglich auf dem Sportplatz, um zunächst beim Rückbau der alten Anlage und später bei Arbeiten am Rande des Kunstrasenteppichs mitzuwirken. „Insbesondere möchte ich hier die AH-Abteilung erwähnen, die außerordentlich viele Arbeitsstunden leistete. Allen voran möchte ich Jürgen Brümmel danken, der fast jeden Tag auf dem Platz war“, so Jung.

Neben den ganzen Arbeiten rund um die Anlage, die die Mitglieder in Eigenarbeit erledigen mussten, wie das Setzen der Randsteine und das Pflastern der Wege rundherum, musste auch das Programm für die Einweihung geplant und vorbereitet werden. Das sieht nun wie folgt aus: Am Donnerstag, 14. September, wird ab 17.30 Uhr die Eröffnung mit Bürgermeister Michael Rieger stattfinden. Danach gibt es ein C-Jugend-Eröffnungsspiel und ein Pokalspiel der ersten Mannschaft. Am Freitag, 15. September, gibt es ab 17.30 Uhr ein E-Jugendspiel sowie eine Begegnung der AH-Herren. Ab 20 Uhr wird der Elfercup ausgetragen. Hier können Hobbyspieler in kleinen Teams antreten und sich im Elfmeterschießen messen. Am Samstag, 16. September, beginnt das Festprogramm ab 10.30 Uhr mit Spielen der D-Jugenden und der zweiten Mannschaft. Um 15.30 Uhr ist Anpfiff für das Spiel gegen Schonach 1.

Eine besondere Freude ist für Udo Jung das Spiel einer Auswahlmannschaft des FV/DJK gegen eine Gruppe syrischer und afghanischer Schutzsuchender aus Rottweil. „Das ist mir ein besonderes Anliegen, weil auch in unserem Verein viele vor allem aus Syrien stammende junge Spieler sind“, sagt Jung, der sich seit langem für Integration im Sport einsetzt. Gegen 19 Uhr wird auf dem neuen Kunstrasen dann ein Gaudispiel zwischen Aktiven des FV/DJK und den Handballern des Turnvereins stattfinden.

Hüpfburg und Torwand locken

Der Sonntag, 17. September ist Familientag. Ab 10 Uhr starten die Aktionen mit einem Fairplay-Spieltag der G- und F-Jugenden, Fußball-Dart, Ball-Speed-O-Meter, Torwandschießen, Hüpfburg und vielem mehr. Udo Jung freut sich, wenn am Einweihungswochenende viele Gäste auf den Sportplatz kommen werden. „Ich hoffe auch, dass an dem Wochenende noch der eine oder andere Besucher auf unseren Parzellenverkauf aufmerksam wird. Jeder Euro zählt“, sagt er. Die Organisatoren weisen zudem darauf hin, dass an allen Tagen für Essen und Trinken ausreichend gesorgt sein wird.