Gute Nachrichten für das Thomas-Strittmatter-Gymnasium. Zum neuen Schuljahr kann die Schulleiterstelle wieder besetzt werden. Und es gibt ein Novum. Erstmals wird eine Frau die Direktionsstelle am TSG besetzen. Sie ist übrigens nicht das erste Mal am Gymnasium in St. Georgen.

Bislang am Deutenberg

Das Regierungspräsidium in Freiburg bestätigt auf Nachfrage, dass Christiane King am Dienstagabend zur Schulleiterin bestellt wurde. King ist seit 2010 Lehrerin und Abteilungsleiterin für die Fächer Deutsch, Musik, Sport, Bildende Kunst, Religion, Ethik, Literatur und Theater am Gymnasium am Deutenberg in VS-Schwenningen.

Christiane King wird neue Direktorin am Thomas-Strittmatter-Gymnasium. | Bild: Gymnasium am Deutenberg

Für den dortigen Schulleiter Zoran Josipovic bedeutet der Weggang „einerseits den Verlust einer wichtigen Abteilungsleiterin. Andererseits freue ich mich, dass das Thomas-Strittmatter-Gymnasium eine so kompetente Schulleiterin bekommt.“

Josipovic war einst selbst Lehrer am TSG und wechselte vor vier Jahren als Schulleiter an das Gymnasium am Deutenberg.

Schon in den 90ern in St. Georgen

Für Christiane King ist es nicht die erste Begegnung mit dem TSG. Wie sich Josipovic erinnert, war sie Anfang der 1990er Jahre als Referendarin an der Schule – und Josipovic war damals einer ihrer Schüler.

Alexander Mosbacher (links) übernahm als stellvertretender Schulleiter im vergangenen Schuljahr gemeinsam mit einem Schulleitungsteam die Führungsaufgaben. | Bild: Sprich, Roland

Der stellvertretende Schulleiter am TSG, Alexander Mosbacher, ist glücklich über die Neubesetzung der Schulleiterstelle. „Natürlich bin ich sehr froh. Das Kollegium und die Schule haben es verdient, dass es wieder eine volle Führungsspitze gibt“, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Last fällt vom Stellvertreter ab

Mosbacher, der die Aufgaben das vergangene Schuljahr gemeinsam mit einem Schulleitungsteam meisterte, gibt auch zu, dass „ein anstrengendes Schuljahr in die Schlussphase geht und schon ein bisschen eine Last von mir abfällt“. Wie Mosbacher sagt, werde die neue Schulleiterin neben ihren Leitungsaufgaben auf selbst im Fach Französisch unterrichten.

Lange Vakanz Mit der Besetzung der Schulleiterstelle endet eine eineinhalbjährige Vakanz. Nachdem der langjährige Schulleiter Ralf Heinrich im Februar 2021 sein Amt vorzeitig aufgab, sollte mit dem Schuljahresbeginn 2022/23 Lutz Großmann das Schulleiteramt antreten. Dieser sagte allerdings überraschend aus persönlichen Gründen ab. Deshalb musste für die Stelle erneut der gesamt Ausschreibungs- und Bewerbungsprozess durchlaufen werden.

Wie Bürgermeister Michael Rieger, der die Nachricht von der Neubesetzung der Schulleiterstelle in der Sitzung des Gemeinderates bekannt gab, sagte, dass auch die Stadt unterstützte, den Schulbetrieb am Laufen zu halten.

So sei die Schulsekretärin Cordula Moser, die eigentlich bereits mit Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet wurde, noch einmal in den Schuldienst zurückgekehrt. Diese Kosten hätte die Stadt übernommen.

Nachfolgerin ist auf Klassenfahrt

Die künftige Schulleiterin selbst war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Sie befindet sich derzeit noch auf Klassenfahrt.

Wie Mosbacher sagt, wird die neue Schulleiterin am ersten Ferientag bei der Besprechung für das kommende Schuljahr bereits dabei sein. Eine offizielle Vorstellung und Amtseinführung soll es erst im neuen Schuljahr geben.