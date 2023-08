Die Firma Grässlin, Produzent von Zeitschaltuhren, reihte sich einst ein in die Liste der großen Namen der Industrieunternehmen von St. Georgen. Nach Kapriolen mit der Verlagerung der Produktion nach Mexiko 2017, verbunden mit großem Abbau von Arbeitsplätzen, der Insolvenz 2020 und dem Verkauf des Firmengebäudes in Peterzell wurde es still um die Firma. Doch verschwunden ist der Name Grässlin nicht.

Markenrechte Grässlin erworben

Unter der Bezeichnung Grässlin Zeitschalttechnik firmiert ein junges Unternehmen in den Räumen des Technologiezentrums. „Wir sind keine Nachfolgefirma, sondern ein komplett neues Unternehmen, das sich 2021 gegründet und über den Mutterkonzern die Markenrechte für Grässlin erworben hat“, betont Jürgen Baryla, vor Ort verantwortlich für Vertrieb und Marketing.

Vertriebsleiter Jürgen Baryla (links) und Logisitkdirektor Claus Reuter mit Grässlin-Zeitschaltuhren. Die Optik der Produkte hat sich im Vergleich zu früher nicht verändert, aber im Innern ist hochwertige Technik verbaut. | Bild: Sprich, Roland

Grässlin Zeitschalttechnik ist eine 100-prozentige Tochterfirma der Unternehmensgruppe Theben. „Wir verfolgen aber eine eigene Strategie“, macht Baryla deutlich, dass die kleine Firma kein Low-Cost-Abklatsch von Theben ist.

In der Tradition von Grässlin

Im Grunde macht die neue Firma Grässlin Zeitschalttechnik genau das, was die alteingesessene Firma Grässlin seit mehr als 60 Jahren zuvor auch gemacht hat: Sie produziert Zeitschaltuhren für den Einsatz in den Bereichen Heizungs- Licht- und Klimatechnik, aber auch beispielsweise in Schaufensterbeleuchtungen oder in der Straßenbeleuchtung verbaut sind.

Qualität wird großgeschreiben

Wo ist der Unterschied zu früher? „Wir sind heute deutlich preisbewusster am Markt unterwegs“, sagt Jürgen Baryla. Dafür erfüllen die Produkte auch höchste Qualitätsansprüche. „Unser Augenmerk liegt auf der Qualität. Wir haben höchste Qualitätskontrollen“, sagt der Vertriebschef. Dies sei ein wesentlicher Unterschied zu früher, wo offenbar erhebliche Qualitätsmängel dem Ruf des Unternehmens schadeten.

Herz und Hirn in St. Georgen

Grässlin Zeitschalttechnik hat in den Räumen im Technologiezentrum grade mal acht Mitarbeiter. Produziert wird hier nicht. „Hier in St. Georgen sitzen das Herz und das Hirn der Firma“, verdeutlicht Baryla. Heißt, dass hier die komplette Entwicklungssteuerung und das Marketing sitzen. „Wir arbeiten viel mit Freelancern zusammen, etwa im Bereich Konstruktion.“ Darüber hinaus nutzt die Firma die Ressourcen des Mutterkonzerns Theben, etwa im Bereich Personalmanagement oder das dortige Prüflabor.

Hier, im Technologiezentrum in St. Georgen, hat die Grässlin Teitschalttechnik seit 2021 ihr Quartier. | Bild: Sprich, Roland

Die Produktion der Grässlin Zeitschaltuhren findet zum einen bei Kooperationspartnerunternehmen in Peterzell und Schonach statt, die langjährige Partner des bisherigen Unternehmens waren und die Produkte daher bestes kennen. „Außerdem lassen wir aus Kostengründen in Indien produzieren.“

Die Grässlin-Geschichte 1956 gründete Dieter Grässlin zusammen mit seinem Schwager Wolfgang Haas in der Garage seines Wohnhauses eine kleine Firma und stellte zunächst Betriebsstundenzähler her. Später verlagerte sich die Firma, die inzwischen in die charakteristischen Sechseckgebäude an der Bundesstraße gezogen ist, auf die Produktion von Zeitschaltuhren. Der Name Grässlin wurde zum Synonym für Zeitschalttechnik. In besten Zeiten hatte das Unternehmen 500 Mitarbeiter. Im Jahr 2000 wurde Grässlin vom US-Konzern General Electrics (GE) übernommen. 2007 wurde die Firma Teil des US-Konzerns Intermatic. 2017 verlagerte der Mutterkonzern die gesamte Produktion von St. Georgen nach Mexiko und baute rund die Hälfte der verbliebenen 150 Arbeitsplätze ab. In der Folge gab es weitere Personalentlassungen. 2020 stellte das Unternehmen Antrag auf Insolvenzverfahren. Die Unternehmensgruppe Theben aus Haigerloch, Produzent von Komponenten für Gebäudesystemtechnik, erwarb die Markenrechte. So können unter dem Namen Grässlin Zeitschalttechnik heute die Produkte in gereifter Qualität unter dem klassischen Markennamen produziert werden.

Wenn man die Produkte, die Grässlin Zeitschalttechnik heute herstellt, mit denen von vor einigen Jahren vergleicht, sieht man auf den ersten Blick von außen keinen Unterschied. Doch der Unterschied steckt im Detail. „Die Innovationskraft von Grässlin war immer da. Die Produkte sind neu designt und im Innern steckt aktuelle, hochwertige Technik“, sagt Claus Reuter. Er ist verantwortlich für die gesamte Logistik und, gemeinsam mit vier weiteren der acht Beschäftigten, noch von der alten Firma Grässlin in das neue Unternehmen gewechselt und ein regelrechtes Urgestein.

Der Name Grässlin öffnet Türen

Reuter ist seit Anfang der 1980er Jahre bei der Firma. Dank seiner Expertise und des nach wie vor starken Markennamens kann Grässlin Zeitschalttechnik bei der Kundenakquise auf bisherige Kunden und Partner zurück greifen.

Die Firma Grässlin ist jetzt eine von vielen Firmen im Technologiezentrum. | Bild: Sprich, Roland

„Der Name Grässlin öffnet Türen“, so Baryla. Der betont, dass man sich nicht auf den vorhandenen Kundenstamm beschränken, sondern neue Märkte erschließen möchte. So setzt das Unternehmen auf starke Exporttätigkeit. Und zwar weltweit. „Von Mittel- und Südamerika über Europa, Mittel- und Ostafrika und Asien bis Neuseeland und Australien“, zählen Baryla und Reuter auf.

Israel dank des Sabbat ein wichtiger Markt

Vor allem Israel sei ein wichtiger Markt. Aufgrund ihrer Religion dürfen die Menschen dort am Sabbat keine Arbeiten verrichten. Das geht so weit, dass je nach Glaubensintensität viele Menschen nicht einmal selbst einen Lichtschalter oder den Rufknopf für den Lift im Haus drücken. „Mit unseren Produkten werden etwa Licht und Aufzüge vollautomatisch gesteuert. Deshalb sind in den meisten Haushalten dort mehrere unserer Zeitschaltuhren installiert.“

Sich am deutschen Markt zu etablieren sei dagegen ungleich schwieriger, „weil die Produkte für die Anwendungen dort weitgehend durch den Elektrogroßhandel abgedeckt werden.“

Zeichen stehen auf Wachstum

Wenngleich Grässlin Zeitschalttechnik ein junges und noch aufstrebendes Unternehmen mit 60-jähriger Tradition ist, so ist die Marschrichtung ganz klar. „Unsere Zeichen stehen klar auf Wachstum“, sagt Baryla, der Erfahrung in der Gebäudeautomatisierungstechnik auch auf internationaler Ebene mitbringt.

Die Firma Grässlin gibt es in kleiner Form wieder. Und Vertriebsleiter Jürgen Baryla (links) und Logistikchef Claus Reuter sind stolz, dass mit Julia Gottselig die erste Auszubildende ihre Ausbildung zur Industriekauffrau erfolgreich abgeschlossen hat. | Bild: Sprich, Roland

So soll insbesondere auch die Zahl der Mitarbeiter wachsen. „Unsere erste Auszubildende hat jetzt ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und wir haben für dieses Jahr zwei Ausbildungsplätze zu besetzen.“