Das Thema Friedhof beschäftigt den Langenschiltacher Ortschaftsrat gleich mehrfach. Ortsvorsteher Hartmut Breithaupt regte nach einem Hinweis aus der Bürgerschaft in der Ortschaftsratssitzung an, den kleinen Aussegnungsraum unter dem Kirchturm optisch aufzufrischen. „Der Raum ist in die Jahre gekommen, er ist sehr trist und ist wenig würdevoll“, beschrieb Breithaupt den Zustand.

Kirche stimmt Renovierung zu

Zwar befindet sich der Raum in der Zuständigkeit der Kirche. Die stimmte jedoch einer Renovierung durch die Gemeinde zu. Der Abschiedsraum wurde vor rund 25 Jahren direkt im Kirchturm eingerichtet, nachdem die evangelische Petrusgemeinde Räumlichkeiten unter der Kirche benötigte, um dort einen Gruppenraum für die Jugend einzurichten. Seither wurde der Raum nicht mehr renoviert.

Das Gremium stimmte einer Auffrischung zu, die aus den Verfügungsmitteln finanziert werden soll, die der Ortschaftsrat jährlich von der Stadt zur eigenen Verwendung zugewiesen bekommt. Das sind pro Jahr, bemessen an der Einwohnerzahl, 3600 Euro.

Bislang nur Erd- und Urnengräber möglich

In dem Zusammenhang beleuchtete das Gremium allgemein die Bestattungskultur auf dem Langenschiltacher Friedhof. Derzeit sind auf dem Langenschiltacher Friedhof lediglich Erd- und Urnenbestattungen in Gräbern möglich. Bislang gebe es nach Auskunft der Stadt in dem Ortsteil keine Nachfragen nach Urnenwandbestattungen. „Das könnte möglicherweise auch daran liegen, dass wir bislang keine Urnenwand haben“, gab der Ortsvorsteher zu bedenken. Möglicherweise würde das Angebot einer Urnenwand die Nachfrage steigern.

Blumenwiese als Bestattungsort?

Bettina Oehl sagte, man müsse generell alternative Bestattungsformen im Blick haben und anbieten. Denkbar seien, neben einer Urnenwand, auch die Möglichkeiten naturnaher Bestattungen, etwa auf einer Blumenwiese. „Platz hätten wir auf alle Fälle genug“, so Breithaupt. Pro Jahr gibt es auf dem Langenschiltacher Friedhof im Schnitt weniger als zehn Bestattungen. Eine Urnenwand solle bereits in die Haushaltsanforderung für das kommende Jahr aufgenommen werden.