Sie recherchieren und befassen sich mit der Geschichte der Heimat. Nun haben die Verantwortlichen des Vereins für Heimatgeschichte St. Georgen und des Geschichtsvereins Buchenberg den neuen „Heimatboten“ veröffentlicht. Erwin Epting hat ihn präsentiert, weil es in diesem Jahr durch die Corona-Beschränkungen nicht möglich war, alle Autoren zu versammeln und das Werk gemeinsam vorzustellen. Erwin Epting ist dabei derjenige, der die Texte und Bilder zu einem Heft zusammenfügt. An Geschichten hat es auch in diesem Jahr nicht gemangelt. „Wir haben eigentlich immer ausreichend Beiträge“, sagt Erwin Epting. Selbst der Heimatbote für das kommende Jahr sei schon etwa halb voll.

Ein Heft mit 87 Seiten

In ersten Teil des 87 Seiten starken Hefts beschäftigt sich Helmut Kuss in diesem Jahr mit dem „Süßen Eck“. Wolfgang Winkler befasst sich in seinen Beiträgen mit der Orchestrion-Geschichte des Schwarzwaldes und dem Hanf, der früher zu vielen Zwecken eingesetzt wurde, unter anderem zur Herstellung von Papier. Mit dem in St. Georgen geborenen Kunstmaler Robert Joseph Weisser (1868-1953) hat sich Erwin Epting befasst. Er schreibt zudem über den Röhlinwald bei St. Georgen auf Basis der umfangreichen Schriften zu dem Thema, die von Wolf Hockenjos stammen. Um den Röhlinwald gab es, so erzählt Epting, einst einen erbitterten Streit um die Nutzung, der sich über rund 50 Jahre hinzog.

Der zweite Teil beginnt mit einem Text von Konrad Flöß zur Mühlbachquelle. Abgedruckt sind auch Texte aus dem Nachlass von Johann Haller zu alten Buchenberger Höfen. Konrad Flöß hat zu diesem Text wiederum Anmerkungen verfasst.

Außerdem ist Konrad Flöß Autor eines kurzen Textes zu einem Gewölbekeller auf dem Grundstück von Landwirt und Schreinermeister Gebhard Ettwein beim Mühllehen in Buchenberg. Dieser fand den Keller zufällig unter einem Sandstein auf einer Streuobstwiese und versucht nun über einen Aufruf Näheres zu dem merkwürdigen Fund herauszubekommen. Zudem hat sich Anni Lauble im „Heimatboten“ mit einem besonderen Brunnen auf dem „Sieh-dich-für“ beschäftigt.

Die Auflage des „Heimatboten“ habe man in diesem Jahr etwas erhöht, sagt Erwin Epting. „Die Nachfrage war im letzten Jahr sehr gut“, sagt er. Rund 350 Exemplare seien folglich nun gedruckt worden. Seit 1990 gibt es das Heft, das anfänglich noch als „Heimatblättle“ bezeichnet wurde. Es liegt in diesem Jahr in der 31. Ausgabe vor.

Erwin Epting freut sich über das neueste Werk. „Der Heimatbote ist ein nettes Instrument, um unseren Leserkreis zu bedienen“, sagt er. Das ist wohl in diesem Jahr besonders wichtig, denn ansonsten lag das Vereinsleben auch bei dem Verein für Heimatgeschichte weitgehend brach. Nur einen Vortrag habe es gegeben. Doch die, die ausgefallen sind, wolle man nachholen. Das gilt auch für die Exkursionen. „Wir planen für ein normales Jahr“, so Erwin Epting.