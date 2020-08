In St. Georgen wird das Angebot für ambulante Pflege erweitert. Am 1. September eröffnen Ilja und Nicole Wirich einen ambulanten Pflegedienst.

Mit Nicoles Pflegedienst wollen Ilja und Nicole Wirich die Situation im ambulanten Pflegebereich entzerren. „Wir haben uns im Vorfeld intensiv mit der demografischen Entwicklung in der Region und der aktuellen Situation befasst“, erklärt Ilja, der Inhaber des Pflegedienstes ist. Er beschreibt, dass die Pflegeheime voll sind und es lange Wartelisten gibt. „Deshalb sind Menschen, die auf Unterstützung und Pflege angewiesen sind, gezwungen, zu Hause wohnen zu bleiben.“ Hier wollen sie das Angebot der bestehenden beiden ambulanten Pflegedienste in St. Georgen ergänzen und ihre Dienstleistung auch auf Nachbargemeinden ausdehnen. „Wir wollen die ambulante Pflege auch in den Gemeinden Tennenbronn, Mönchweiler, Hardt, Triberg, Schonach und Schönwald stärken“, sagen Nicole und Ilja Wirich.

Das Fachwissen bringen beide mit. Nicole ist ausgebildete Krankenschwester und hat langjährige Berufserfahrung in Krankenhäusern, Arztpraxen sowie im Intensiv- und Heimpflegedienst gesammelt. Zuletzt arbeitete sie als Pflegedienstleiterin bei einem örtlichen Pflegedienst. Ilja Wirich ist ausgebildeter Altenpfleger.

Beim Konzept will der neue ambulante Pflegedienst ein Alleinstellungsmerkmal dadurch setzen, dass möglichst wenig wechselnde Mitarbeiter zu den Patienten ins Haus kommen. „Wir möchten eine heimische Bezugspflege mit familiärer Atmosphäre aufbauen.“ So sollen neben Pflegefachkräften, die für die Körper- und Behandlungspflege verantwortlich sind, zu der beispielsweise Wundmanagement und Medikamentenverwaltung gehören, lediglich noch Pflegeassistenten ins Haus kommen, die auch die hauswirtschaftliche Versorgung übernehmen. So könne sich zwischen Patient und Pflegeteam ein größeres vertrauensvolles Verhältnis aufbauen.

Das Konzept muss sich aber erst entwickeln. Nicoles Pflegedienst startet ab 1. September zunächst mit insgesamt drei Mitarbeitern. Zu den Inhabern kommt auch die Mutter von Ilja Wirich, die ebenfalls vom Fach ist. Die Inhaber des Pflegedienstangebots, das sein Büro am Marktplatz hat, haben auch bereits den Plan für eine weitere Entwicklungsstufe gefasst. „Unser großes Ziel ist es, eines Tages eine Tagespflege anzubieten“, sagen Nicole und Ilja Wirich.