Beim PE-Neubau in St. Georgen tauchten viele unerwartete Probleme auf. So wurden bei den Abbrucharbeiten der Altbauten Kellerräume entdeckt, deren Existenz nicht bekannt war. Auch seien unbekannte Schadstoffe im Erdreich festgestellt worden, was die Sanierung erheblich aufwändiger gestaltete. „Der positive Effekt ist, dass die Schadstoffbelastung infolge der komplexen Sanierung so signifikant zurückgegangen ist, dass jetzt alles im grünen Bereich ist“, sagt Martin Friedrich. Nach dem der Baustart sich aufgrund der Sanierungsmaßnahme um ein ganzes Jahr verzögerte, fiel der Rohbaubeginn genau in den Beginn der Corona-Pandemie. Als verzögerte Nachwirkung der Pandemie machten sich in der letzten Bauphase dann auch noch eine Materialknappheit sowie Preissteigerungen bei den Materialkosten bemerkbar. „Wir haben diesbezüglich viele Täler durchlaufen“, zieht Martin Friedrich Bilanz. Gleichwohl hat PE als Bauträger mit der Umsetzung ein hochwertiges Prestige-Objekt geschaffen. Die halbrunde, zur Bundesstraße ausgerichtete Fassade des im KfW55-Energiestandard errichteten Neubaus ist ein Hingucker. „Wir wollen uns als moderner, zukunftsorientierter Vermieter am Standort präsentieren und damit eine höhere öffentliche Wahrnehmung erzielen“, beschreibt der PE-Geschäftsführer die Intention des seit 40 Jahren am Markt agierenden Vermieters von gewerblichen Immobilien. Zu einer hohen Kundenfrequenz tragen vor allem die Bäckerei Storz sowie das Orthopädie Trauma Centrum (OTC) der Orthopäden Michael Zimmerer und Micael Lopes Videira bei. Die beiden Einrichtungen haben ihren Betrieb bereits seit einigen Wochen aufgenommen. In der Filiale der in Schramberg-Sulgen ansässigen Bäckerei, die in dritter Generation von Walter und Viola Storz betrieben wird, erhalten die Kunden täglich eine große Auswahl frischer Backwaren. Mit dem Orthopädie Trauma Centrum haben die Orthopäden Michael Zimmerer und Micael Lopes Videira die medizinische Versorgung im Orthopädiebereich deutlich verbessert. Auf 390 Quadratmetern stehen den Medizinern ein modernes Röntgengerät sowie ein eigener Operationssaal zur Verfügung. (spr)

Attraktiver Neubau

Nach zwei Jahren Bauzeit mit vielen baulichen Überraschungen ist es jetzt soweit. Der PE-Neubau an der Bundesstraße in St. Georgen ist fertiggestellt. Die ersten Mieter sind bereits eingezogen. Bis Ende des Jahres werden nahezu alle Nutzflächen belegt sein. „PE“ und Bau 8“ prangt in großen Lettern unübersehbar an der zur Bundesstraße gerichteten halbrunden Frontseite. Wie Martin Friedrich, Geschäftsführer der Perpetuum-Ebner GmbH & Co. KG erklärt, hat sich der Name „Bau 8“ aus dem ursprünglich als Arbeitstitel für die Bauarbeiten aus dem fortlaufenden Gebäudeensemble in der Industriestraße abgeleitet. „Die Bezeichnung hat sich schnell eingebürgert“, so Friedrich. Die Umsetzung mit einem Gesamtvolumen von rund 10,5 Millionen Euro war für alle an dem Projekt Beteiligten eine Herausforderung. „Viele Probleme, die man sich auf einer Baustelle nicht wünscht, haben wir mitgenommen. Umso erleichterter sind wir, dass ‚Bau 8‘ jetzt fertiggestellt ist und wir ihn übergeben können“, sagt Martin Friedrich. (spr) Der Neubau Der PE-Neubau in St. Georgen an der Bundesstraße wird von der Perpetuum-Ebner Gmbh & Ko KG (PE) erstellt. Die Arbeiten verzögerten sich zuerst um fast ein Jahr, weil vor dem eigentlichen Baubeginn erst umfangreiche Erdsanierungsarbeiten ausgeführt werden mussten. Die Baukosten betragen rund 10,5 Millionen Euro. (spr)

Gute Verkehrsanbindung