Der St. Georgener Einzelhandel (HGV) veranstaltet am Freitag, 1. Dezember, die Nacht der 1000 Lichter. Die Geschäfte laden bis 22 Uhr zum gemütlichen Einkaufsbummel ein. Die Händler bieten dazu verschiedene Aktionen. An dem Abend startet auch das beliebte Weihnachtsgewinnspiel des Handels- und Gewerbevereins (HGV), bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gibt.

Wie Fritz Kaspar vom HGV sagt, startet der Aktionszeitraum dieses Mal bereits ab 16 Uhr. „Die Händler bieten verschiedene Aktionen, die den abendlichen Einkaufsbummel lohnenswert machen.“

Zahlreiche Geschäfte von St. Georgen machen mit, bieten Aktionen, stellen Neuerungen vor und preisen ihre Artikel teils mit Rabatten an, wie Haushaltswaren Henninger samt Bummel durch die Weihnachtswelt, Blickpunkt Brille, Optik Fichter, das Juweliergeschäft Eichenlaub, Friseursalon Haarwerk, Männermode Kaspar und die beiden Boutiquen Käte‘s und Lakritz. Die St. Georger Geschenkgutscheine zieren das Heimatmuseum Schwarzes Tor und sind bis zum Jahr 2027 gültig. „Wir haben die Gutscheine zeitlich begrenzt, weil wir ja den Rücklauf haben wollen“, erklärt HGV-Vorsitzende Sabine Günter.

In der Einkaufsmeile zwischen Bärenplatz und Henninger werden zudem verschiedene Vereine Getränke und Speisen anbieten. Die Nacht der 1000 Lichter ist gleichzeitig auch der Startschuss für das Weihnachtsgewinnspiel. Der Ablauf ist wie in den Vorjahren. Beim Einkauf in den Geschäften erhalten Kunden eine Stempelkarte. Bei jedem Einkauf bekommen sie einen Stempel. Bei vier verschiedenen Stempeln nimmt die Karte an der großen Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es attraktive Sachpreise. Hauptpreis ist ein HGV-Gutschein im Wert von 300 Euro. Außerdem locken ein Rundflug, zwei Sitzplatzkarten für ein Eishockey-Heimspiel der Schwenninger Wild Wings sowie zahlreiche Warengutscheine der HGV-Mitgliedshändler im Gesamtwert von über 1000 Euro.