Der St. Georgener Einzelhandel lädt am Freitag, 25. November, zur Nacht der 1000 Lichter. Die Händler laden zum entspannten vorweihnachtlichen Einkaufsbummel bis 22 Uhr ein und bieten verschiedene Verkaufs- und Rabattaktionen.

Bereits ab nachmittags kommen die Kunden in den Genuss verschiedener Aktionen und Rabatte. Mit Einbruch der Dunkelheit sorgen dann die in der Innenstadt verteilten Kerzen und Windlichter für ein vorweihnachtliches Ambiente. Vor den Geschäften werden zudem eigens geschmückte Weihnachtsbäume das adventliche Flair verstärken.

„Wir freuen uns, dass wir wieder eine Einkaufsnacht ohne jegliche Beschränkungen anbieten können“, sagt Sabine Günter, Vizevorsitzende des Handels- und Gewerbevereins. In den vergangenen zwei Jahren war die Einkaufsnacht pandemiegeschuldet nur eingeschränkt und ohne Bewirtung und Aktionen möglich. Dieses Mal sorgen die in der Stadt verteilten Verkaufsstände der Nesthexen, der Weiherhexen, des Kindergarten St. Benedikt, der Geschichtsruhe und der Jugendfeuerwehr für Speisen und Getränke. Es gibt Bratwurst, Frikadellenwecken, Stockbrot, Kaffee und Kuchen und Speckbrot, dazu Glühwein, Punsch und alkoholfreie Getränke.

Auszeit in der Kirche

Parallel zur langen Einkaufsnacht lädt die katholische Kirche von 18 bis 20.30 Uhr zu einer Auszeit in besonderer Atmosphäre zum Ausruhen und Nachdenken ein. Die Kirche wird in besonderem Licht erstrahlen und von 19 bis 19.30 Uhr wird es ein kleines Konzert von Josef und Konstantin Spath mit Orgel und Marimbaphon geben.

Die Nacht der 1000 Lichter ist zudem der Auftakt für das Weihnachtsgewinnspiel des Handels- und Gewerbevereins St. Georgen, bei dem es rund 100 Sachpreise zu gewinnen gibt. In den HGV-Geschäften werden ab diesem Tag die Weihnachtsgewinnspielkarten ausgegeben. Bei jedem Einkauf gibt es einen Stempel. Bei vier Stempeln kann die ausgefüllte Karte in den Geschäften abgegeben werden. Die Verlosung der Preise, unter anderem ein Einkaufs-Gutschein über 300 Euro, ein Rundflug über den Schwarzwald und ein Pizza-Raclette, findet am 27. Dezember um 15 Uhr in der Volksbank am Bärenplatz statt.

Parken ist in der Innenstadt kostenlos möglich. Die Tiefgaragen in der Stadtmitte sind an der langen Einkaufsnacht bis 22.30 Uhr geöffnet. (spr)