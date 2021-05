Angebot in Marktpassage wird sehr gut angenommen. Ein verstärktes Testangebot gibt es am Pfingstwochenende.

In St. Georgen sind beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) und im neuen Testzentrum in der Innenstadt schon rund 3000 Schnelltests gemacht worden. Vor allem das Angebot in der Marktpassage, das es seit gut zwei Wochen gibt, wird stark nachgefragt. In der