Das Unternehmen ebm-papst plant auch im November, ohne das Mittel der Kurzarbeit auszukommen. Doch, so sagt Unternehmenssprecher Hauke Hannig auf eine SÜDKURIER-Anfrage, das hänge von stabilen Lieferketten ab.

Er nennt vor allem einen Geschäftszweig, in dem es derzeit besonders gut läuft – die Luftreinigung. Hannig sagt: „Was die Geschäftssituation der Unternehmensgruppe anbetrifft, so sind wir im Bereich der mobilen Luftreinigung aktuell sehr gut im Geschäft und führen viele Projekte mit nationalen und internationalen Kunden durch.“ ebm-papst komme die langjährige Erfahrung in Asien zugute. Uns kommt in diesem Marktsegment unsere langjährige Erfahrung in Asien zugute. „Dort statten wir den Markt von Luftreinigern (hoher Bedarf aufgrund von Luftverschmutzung/Smog) bereits seit Jahrzehnten mit unseren Ventilatorlösungen aus. Einsatz sind hier besonders Gebäude und Wohnungen in Metropolen“, sagt der Pressesprecher.

Motoren für Beatmungsgeräte

Die Nachfrage nach Gebläsen und Motoren für Beatmungsgeräte steige derzeit ebenfalls. Dieses Segment wird vorrangig aus St. Georgen bedient. „Es erreichen uns verstärkt Anfragen sowie Nachfragen nach höheren Auftragsmengen und Vorziehungsmöglichkeiten“, sagt Hauke Hannig. Die technische Fertigungskapazität bei dem Radialgebläse RV45 konnte ebm-papst von anfangs 100 000 Stück pro Jahr seit der Corona-Krise global auf 300 000 Stück erhöhen. Man prüfe aktuell eine weitere Erhöhung auf 500 000 Stück. In St. Georgen werden auch Produkte zur Belüftung von Schutzmasken, unter anderem für Krankenhaus-Personal in Portugal und Italien, hergestellt.

In der vergangenen Woche durfte die ebm-papst-Gruppe die renommierte Auszeichnung „EY-Entrepreneur Of The Year“ in der Kategorie „Etablierte Unternehmen“ entgegennehmen. Mit diesem Preis würdigt die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY zum 24. Mal die besten inhabergeführten, mittelständischen Unternehmen Deutschlands.