Zwischenzeitlich war das St. Georgener Werk aufgrund der Corona-Krise geschlossen, jetzt produziert Paragon wieder auf Hochtouren. „Aktuell befindet sich die Produktion im Werk St. Georgen in Vollauslastung“, sagt Stefan Westemeyer, Pressesprecher des Unternehmens, auf eine Anfrage des SÜDKURIER.

Kunststoff-Kompetenz in St. Georgen

Die Produktion bei Paragon sei bereits im zweiten Quartal, sechs Wochen nach der Fertigungsunterbrechung infolge der Produktionsstopps bei den Kunden, wieder angelaufen und lag zu Beginn des dritten Quartals durchschnittlich bei 95 Prozent der Auslastung des vergangenen Jahres. Stefan Westemeyer untermauert dabei die Bedeutung des Standorts für Paragon. „Das Werk St. Georgen ist folglich unverändert ein wichtiger Standort in seiner Funktion als Kunststoff-Kompetenzzentrum sowie für die Schrittmotorenherstellung im Geschäftsbereich Interieur“, konkretisiert der Pressesprecher. In diesem Bereich sei es nun über Jahre gelungen, Verträge mit Premiumherstellern zu schließen.

Jüngst seien weitere Linien von anderen Standorten nach St. Georgen verlagert worden. Dort sind derzeit gut 30 Mitarbeiter in der Bühlstraße tätig. Paragon hatte hierfür allerdings die Fertigung andernorts geschlossen.

Paragon produziert und vertreibt Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik das Luftgütemanagement, Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert Paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Zudem ist man im wachsenden Segment Elektromobilität mit selbst entwickelten Lithium-Ionen-Batteriesystemen vertreten.

Stammsitz ist in Delbrück in Nordrhein-Westfalen. Neben Delbrück und St. Georgen gibt es fünf weitere Standorte in Deutschland. Auslandsvertretungen gibt es in China, den USA und Kroatien.