Nach siebzehneinhalb Jahren ist Schluss: Schulleiter Ralf Heinrich zieht nach seinem letzten Arbeitstag am Thomas-Strittmatter-Gymnasium Bilanz

Ende Januar hatte Ralf Heinrich seinen letzten Arbeitstag als Schulleiter am Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. Georgen. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER zieht er Bilanz, wie sich das Bildungssystem in dieser Zeit verändert hat, welche seiner gesteckten Ziele er erreicht sieht und wo er selbstkritisch sagt, dass er es nicht erreicht hat. Zudem verrät er, wie er seine Zeit künftig gestalten wird. Vorab: Dem Thema Bildung wird er an anderer Stelle weiterhin widmen.