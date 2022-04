Bei nasskaltem Wetter blühen keine Blumen. Ohne Blumen gibt es keinen Nektar für Bienen. Ohne Nektar für Bienen gibt es keinen Honig. Im vergangenen Jahr fiel die Honig-Ernte hierzulande aufgrund der schwankenden Wetterverhältnisse nicht gut aus.

Dies bestätigt Imkerin Barbara Hanke aus St. Georgen. „Ich hatte im vergangenen Jahr eine Nullrunde. Meine Bienen konnten nicht ausfliegen“, sagt die Vorsitzende des Imkervereins St. Georgen.

Nullrunde bei Honig-Ernte

Der Grund hierfür war das überwiegend kalte und nasse Wetter. „Entweder mussten die Bienen wegen des schlechten Wetters im Stock bleiben oder sie haben keine Tracht, also keine Futterquelle, gefunden“, erklärt Hanke. Da die Bienen nichts einbringen konnten, war es der Imkerin auch nicht möglich, Honig zu entnehmen – im Gegenteil.

Im Bild eine Wabe mit Drohnen- und Arbeiterinnenbrut, links der Futtervorrat. | Bild: Werner Mueller

„Ich musste meine Bienen zufüttern, um sie durchzubringen“, sagt die Imkerin. Zu erkennen, dass die Honigbienen gefüttert werden müssen und dann gleich zu handeln, sei entscheidend, um ihr Überleben zu sichern.

Imkerin Barbara Hanke ist Vorsitzende des Imkervereins in St. Georgen. | Bild: Rita Bolkart (Archiv)

Barbara Hanke hatte 20 Bienenvölker. „Ich hatte ein paar schwache Bienenvölker, da sie keine Königin mehr hatten. Die musste ich mit anderen Völkern vereinen, damit sie den Winter überstehen.“ Die Imkerin hat etwa 20 Prozent der Bienen verloren. Aktuell hat Barbara Hanke 15 Bienenvölker.

Bienen mussten zugefüttert werden

Ein ähnliches Schicksal ereilte Hobby-Imker Horst Mantel aus Mönchweiler. „Ich konnte nichts ernten, weil es für die Bienen zu kalt, nass und trocken war, um auszufliegen und Nektar zu sammeln“, erklärt er. Horst Mantel musste gar Honig vom Vorjahr, den er im Keller gelagert hatte, den Bienen als Futter geben.

Horst Mantel hat insgesamt 20 Bienenvölker, aufgeteilt in Mönchweiler und im Stockwald. Im Winter habe er einen Verlust von 40 Prozent erlitten, gibt er an. Die Bienen seien zu schwach gewesen.

Wetter muss mitspielen

Das Bienenjahr beginnt am 21. Dezember mit der Wintersonnenwende. „Dann fängt das Bienenvolk an, die Wintertraube aufzuheizen und die Königin legt neue Eier ab“, erklärt Barbara Hanke. Dafür brauchen die Bienen Energie, das sie aus dem gesammelten Honig gewinnen.

Die Bienen mögen warmes Wetter und verhalten sich friedlich. Im Bild eine mit Drohnenmaden befüllte Wabe. | Bild: Werner Mueller

Im März können dann erste Flüge unternommen werden – wenn es warm genug dafür ist. „Wenn das Wetter mitspielt, beginnt im April die Obstblüte und auch der Löwenzahn wächst“, sagt die Imkerin.

Gibt es dieses Jahr Honig?

Die Temperaturen seien aktuell gut genug, damit die Bienen ausfliegen, so Horst Mantel. Allerdings sei der Boden viel zu trocken. „Die Blüten blühen zwar, aber wegen der Trockenheit im Boden kann nicht genug Nektar produziert werden. Dann fliegen die Bienen die Blüten nicht an“, erklärt der Hobby-Imker.

Horst Mantel hat eine Futterstelle mit Honig auf einem Korkbett für die Bienen eingerichtet. So ertrinken die Bienen nicht im Honig. | Bild: Werner Mueller

Insgesamt müsse es wärmer werden und es müsse regnen, sagt Mantel. Bis August werde emsig Nektar gesammelt, im September wird dann die letzte Tracht eingetragen. Ein Bienenvolk könne bis zu 40 Kilogramm Honig im Jahr produzieren, ergänzt Imkerin Barbara Hanke.

Wie ist die Honig-Ernte 2021 ausgefallen? Bereits im Frühjahr 2021 hatte es mit durchschnittlich 7,4 Kilogramm Honig pro Volk das schlechteste Ernte-Ergebnis der vergangenen fünf Jahre gegeben. Dies ergab die halbjährlich durchgeführte Umfrage des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen, die dem Deutschen Imkerbund vorliegt. Im Sommer konnten pro Volk durchschnittlich 10,6 Kilogramm Honig geerntet werden.

Südwesten hat kaum Honig geerntet

Im Frühling 2021 konnten laut der Umfrage des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen durchschnittlich 7,4 Kilogramm Honig pro Volk geerntet werden. Dies teilt der Deutsche Imkerbund mit. Im Sommer gaben die rund 9.100 befragten Imkereien an, durchschnittlich 10,6 Kilogramm Honig pro Bienenvolk geerntet zu haben.

Beide Befragungen zeigten deutliche Unterschiede in den Regionen: Während im Norden und Osten Deutschlands gute Ergebnisse erzielt werden konnten, blieben den Imkern im Westen und Süden nur unterdurchschnittliche Erntemengen.

Bienen kämpften ums Überleben

So wurden beispielsweise in Sachsen-Anhalt 46,8 Kilogramm pro Volk geerntet. Baden-Württemberg lag im Vergleich mit 6,3 Kilogramm deutlich darunter, so die Ergebnisse der Umfrage.

Ausschlaggebend hierfür war, dass viele Imker wie Barbara Hanke und Horst Mantel gar keinen Honig ernten konnten. Das meiste, was von den Bienen eingetragen wurde, benötigten die Völker zur Selbstversorgung und Brutpflege, bestätigt auch der Deutsche Imkerbund.

Höhere Preisen werden erwartet

„Regionaler Honig vom Imker dürfte demnach in diesem Jahr nicht überall ausreichend vorhanden sein“, schreibt Torsten Ellmann, Präsident des Deutschen Imkerbundes, in einer Pressemitteilung.

Die Bienen bauen eine sogenannte Drohnenwabe. Bild: Werner Müller | Bild: Werner Mueller

Verbraucher müssten daher mit höheren Preisen rechnen. „Für Imkereibetriebe stellen durchschnittliche bis magere Ernten, wie wir sie in diesem Jahr hatten, eine ganz besondere Herausforderung dar“, so Ellmann.

Klimawandel macht Prognose schwierig

Prognosen für das laufende Jahr können nicht getroffen werden. Das habe mit dem Klimawandel zu tun. „Die Wetterextreme machen uns Imkern und den Bienen zu schaffen“, so Barbara Hanke. Hobby-Imker Horst Mantel: „Wir brauchen nicht nur gutes Wetter, sondern auch Regenphasen, damit sich der Nektar in den Blüten bilden kann.“

St. Georgen Für Grünkohl ist das Wetter top, für Bienen eher ein Flop Das könnte Sie auch interessieren

Torsten Ellmann vom Deutschen Imkerbund rechne indes damit, dass Wetterextreme als Folge des Klimawandels weiter zunehmen werden. „Wir haben diese Gefahr im Blick und müssen uns für die Zukunft rüsten.“ Dabei werde ein umfangreiches Pollen- und Nektarangebot, beispielsweise durch trockenresistente Pflanzen, mehr an Bedeutung gewinnen – nicht nur wegen der Honig-Ernte, sondern auch im Sinne der Bienengesundheit.