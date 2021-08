Nach fast eineinhalbjährigem Corona-Dämmerschlaf öffnet das Wanderheim „Lindenbüble“ in Langenschiltach ab 5. September immer sonntags wieder für Tagesgäste. Derzeit sind die Wanderheimwarte Axel Heinzmann und Marc Lieber, zusammen mit weiteren helfenden Händen, damit beschäftigt, das Wanderheim her- und gemäß der geltenden Corona-Verordnung einzurichten. Dabei bereitet manche Vorgabe den Wanderheimwarten noch Kopfzerbrechen.

Weil der Abstand zu gering ist, müssen sie einen Tisch entfernen. | Bild: Sprich, Roland

Mit dem Zollstock überprüft Axel Heinzmann die Abstände zwischen den Tischen in der kleinen Gaststube. „Der Abstand reicht nicht, ein Tisch muss raus“, stellt er fest und schleppt gemeinsam mit Marc Lieber einen der Tische aus dem Raum. In der Zwischenzeit sind Kirsten Heinzmann und Nadine Lieber damit beschäftigt, Hinweisschilder anzubringen, die auf die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln und die Maskenpflicht hinweisen.

Fakten zum Lindenbüble 1952 erwarb der Schwarzwaldverein das ehemalige Taglöhnerhaus auf dem Holops in Langenschiltach. Nach aufwändigem Ausbau fand die offizielle Einweihung 1958 statt. Somit steht 2023 das Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen an. Um das Haus in Schuss zu halten, sind ständige Erhaltungsmaßnahmen notwendig. 2017/18 wurde in die Erneuerung der Fassade und der Fenster sowie in Brandschutzmaßnahmen investiert. Zwei Gasträume fassen bis zu 35 Gäste. Für Übernachtungsgäste gibt es zwei Matratzenlager mit insgesamt 19 Betten. Das Lindenbüble ist kein Selbstversorgerhaus. Die Betreuung und Bewirtung erfolgt ehrenamtlich durch Mitglieder des Schwarzwaldvereins.

„Wir wollen das ‚Lindenbüble‘ bis zum Saisonende für zwei Monate sonntags öffnen, um wieder in den normalen Bewirtungsbetrieb zu kommen. Sozusagen als Probelauf für nächstes Jahr“, erklärt Axel Heinzmann. Der Wanderheimwart hegte die Hoffnung, dass zum Sommer hin mit Erleichterungen bei der Bewirtung zu rechnen sei. „Aber es ist wohl das Gegenteil der Fall.“

Nadine Lieber und Axel Heinzmann hängen ein Hinweisschild mit den Corona-Regeln für die Besucher auf. | Bild: Sprich, Roland

Zwar müssen Gäste nur im Innenbereich einen Mund-Nasenschutz tragen und die 3-G-Regel erfüllen. Im Außenbereich entfällt dies. Was dort nicht entfällt, ist die Datenerfassung jedes Gastes zur Kontaktnachverfolgung. „Die Datenerfassung und vor allem die Kontrolle, dass auch jeder Gast sich registriert hat, wird noch eine Herausforderung. Vor allem bei Hochbetrieb. Wie soll man da den Überblick behalten, welche Gäste neu hinzugekommen sind“, bereitet die Regelung Axel Heinzmann im Moment noch Kopfzerbrechen. Aus genau diesem Grund fällt auch das beliebte Herbstfest des Schwarzwaldvereins am „Lindenbüble“ aus. In den vergangenen Jahren kamen bei entsprechendem Wetter bis zu 500 Personen. „Das ist mit diesen Auflagen nicht zu stemmen“, sagt Heinzmann.

Öffnungszeiten für Tagesgäste Ab 5. September bis Ende Oktober immer sonntags von 10 bis 18 Uhr. Das Speisenangebot besteht aus Kaffee/Kuchen, Vesper/Suppen und weiteren kleinen Tagesgerichten. Über den Sonntagsbetrieb hinaus werden Übernachtungen von Schulklassen, Vereinsgruppen und Privatfeiern von Vereinsmitgliedern angeboten und veranstaltet.

Die auf zwei Monate begrenzte Öffnungszeit soll auch für diejenigen Helfer eine Art Probelauf werden, die neu in das Wirteteam gekommen sind. Denn die Corona-Pandemie haben im vergangenen Jahr mehrere ältere Mitglieder zum Anlass genommen, sich aus dem Bewirtungsteam zurückzuziehen.

Das idyllisch gelegene Wanderheim „Lindenbüble“ des Schwarzwaldvereins St. Georgen kann als Wanderziel oder Zwischenstation ab 5. September bis Ende Oktober sonntags angesteuert werden. Die Wirteteams, im Bild Kirsten und Axel Heinzmann und Nadine und Marc Lieber, freuen sich auf Gäste. | Bild: Sprich, Roland

Trotz der Umstände freuen sich die Mitglieder des Schwarzwaldvereins St. Georgen darauf, an den Sonntagen ab 5. September bis Ende Oktober Tagesgäste und Wandergruppen am „Lindenbüble“ begrüßen zu können.