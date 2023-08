In den vergangenen Monaten ist es still gewesen um die St. Georgener Sängerin Silke Vogt, die wegen einer Long Covid-Erkrankung außer Gefecht war. Jetzt geht es der Künstlerin dank einer Spezialtherapie wieder besser. Sie meldet sich musikalisch mit einer neuen Single zurück. Und bald stehen auch die ersten Live-Auftritte an.

Die vergangenen Monate würde Silke Vogt aus dem Ortsteil Peterzell am liebsten aus ihrer Biografie streichen. „Mit ging es richtig besch…eiden“, umschreibt sie. Begonnen hat das Dilemma nach der dritten Corona-Impfung, die sie vor eineinhalb Jahren bekommen hat.

Aufgrund ihres Berufs als Physiotherapeutin musste sie sich impfen lassen. „Aber wahrscheinlich hätte ich mich auch so impfen lassen, sonst hätte ich ja auch persönliche Einschränkungen gehabt und hätte nicht auftreten können.“

Sängerin Silke Vogt beim Auftritt auf dem St. Georgener Stadtfest im vergangenen Jahr. Wenige Monate später erkrankte sie durch eine Corona-Infektion, von der sie sich lange nicht erholte. | Bild: Sprich, Roland

„Ich wurde immer schwächer“

Als sie dann im November vergangenen Jahres an Corona erkrankte, erholte sie sich nicht mehr von der Infektion. Im Gegenteil. „Ich wurde immer schwächer und konnte meinen normalen Alltag nicht mehr bewältigen.“ Zeitweise sei es ihr nicht einmal mehr möglich gewesen, einfache Hausarbeiten in ihrer schicken kleinen Wohnung zu erledigen, die sie vor gut einem Jahr bezogen hat.

In dieser Zeit habe sie auch etliche Engagements absagen müssen. „Ich war für einige Hochzeiten gebucht, aber auch für Stadtfest und Kulturnacht. Diese Termine habe ich frühzeitig abgesagt, so dass das für die Veranstalter kein Problem war“, so Vogt. Ein schwerer Rückschlag für die Sängerin, die in den Jahren zuvor einen schönen Aufstieg hingelegt hatte.

Blutwäsche dank Spenderhilfe

Als letzten Ausweg, um gesundheitlich wieder auf die Beine zu kommen sah Silke Vogt eine Spezialtherapie mittels einer Art Blutwäsche, bei der die Antikörper aus dem Blut gewaschen wurden. Da die Krankenkasse diese Therapie nicht übernahm und die Kosten von 12.000 Euro für die junge Frau nicht finanzierbar waren, rief sie eine Spendenaktion ins Leben. „Und ich habe tatsächlich den größten Teil der Kosten durch Spenden zusammen bekommen“, freut sie sich und ist jedem einzelnen Spender sehr dankbar.

Blutwäsche-Therapie

Dass die Therapie ist nicht ganz unumstritten ist, bestätigte der Villinger Nierenarzt Bernd Hohenstein, bei dem Silke Vogt die Blutwäsche durchführen ließ, auf SÜDKURIER-Nachfrage im Mai. Nicht unumstritten deshalb, so erläuterte der Mediziner, weil die wissenschaftliche Basis für die Behandlung noch fehle. „Wir sind noch nicht in einer Situation, in der wir nachweisen können, ob die Therapie ausreichend wirksam ist“, sagte der Mediziner mit Blick auf Post-Covid- und Post-Vac-Patienten. Es müssten systematisch Daten erhoben werden, um sich mit den Chancen der Therapie auseinanderzusetzen, es müssten fundierte Studien vorangebracht werden, sagt er.

Innerhalb von zwei Wochen nach dieser Therapie im Mai ging es gesundheitlich aufwärts, berichtet sie. Inzwischen ist Silke Vogt wieder völlig gesund. Sie kann auch schon wieder zur Gitarre greifen und Musik machen. Allerdings: „Ich muss mir das alles erst wieder erarbeiten mit dem Lungenvolumen und der Ausdauer Ein Zweistunden-Konzert am Stück spielen geht noch nicht“, sagt sie.

Auftritt in Schwenningen

Das soll sich schnell ändern. Mit viel Training will Silke Vogt schnellstmöglich auf ihr Vor-Corona-Niveau kommen. Denn so langsam füllt sich der Terminkalender der Sängerin mit Auftritten wieder. Der erste findet bereits am Samstag, 12 August statt. Dann wird sie von 12 bis 14 Uhr am Stadtstrand in VS-Schwenningen ein Konzert geben. Auch am Samstag, 26. August wird sie dort auftreten.

Silke Vogt kann es „kaum erwarten, bis ich endlich wieder auf der Bühne stehen und live vor Publikum spielen kann“, sagt sie. Und strahlt.

Dazu erscheint in den nächsten Tagen mit „Herzen lügen nie“ auch eine Singleauskopplung aus ihrem aktuellen Album. Der Song kann ab 18. August bei allen Streamingdiensten downgeloadet werden.

Heimspiel im November

Auch in St. Georgen wird die Sängerin Silke Vogt bald wieder zu sehen und zu hören sein. Am 17. November wird sie, zusammen mit Kollegen wie Sebastian Schnitzer, Tommy Sausen, Volker Basler, Andre Ernst, Totto Klatt und Joo Aiple eine Club Session im Theater im Deutschen Haus spielen. Karten dafür sind bereits im Vorverkauf erhältlich.