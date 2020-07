Es ist das erste Sommerferienprogramm nach der Ära von Klaus Knöpfle und es wird sich Einiges verändern – nicht nur durch die Corona-Krise. Denn zum Start des diesjährigen Angebots wird sich die Struktur geändert haben. Anmeldungen sollen beispielsweise pro Woche getätigt werden, auch die Inhalte sind neu konzipiert. Bewusst habe sie sich, so sagt Samira Bensmail, Leiterin des Kinder- und Jugendbüros, dazu entschieden, auch neue Schwerpunkte zu setzen.

Wenn man sich früher für einzelne Veranstaltungen angemeldet hat, können die Kinder (zwischen sechs und zwölf Jahren) nun an ganzen Aktionswochen teilnehmen. Es sei, so sagt Samira Bensmail, dann auch wünschenswert, wenn die Kinder an allen Tagen kommen. Natürlich könne es hiervon aber auch Ausnahmen geben. Die Angebote aller sechs Wochen sind kostenfrei. Ein Angebot gibt es in den Wochen vom Montag, 3. August, bis zum Freitag, 11. September.

St. Georgen Abschied von einer Legende: Jugendhausleiter Klaus Knöpfle geht in den Ruhestand und hinterlässt eine echte Lücke Das könnte Sie auch interessieren

Die einzelnen Wochen stehen jeweils unter einem Motto. Los geht es beispielsweise mit „Abenteuer Natur“, unter anderem mit Ausflügen in den Wald, einem eigenen Insektenhotel oder einem Barfußpfad. In Woche zwei heißt es „Kreativ-Werkstatt“, in der gebastelt und gewerkelt wird und Upcycling-Projekte realisiert werden. In Woche drei sollen Kinder bei „In fünf Tagen um die Welt“ verschiedene Kontinente und Kulturen kennenlernen. Diese Angebote gibt es jeweils von 8 bis 16 Uhr. Die letzten drei Aktionswochen, dann nur bis 14 Uhr, stehen unter dem Motto „Spiel, Sport und Spaß“. Dort sind Rallys und Ausflüge in der Stadt geplant.

Corona schränkt etwas ein

„Das Programm ist wegen Corona etwas abgespeckt“, sagt Samira Bensmail. Dass es jedoch ein Angebot geben wird, sei recht schnell klar gewesen, nur nicht, in welchem Umfang. Unter anderem gebe es keine Ausflüge außerhalb der Stadt. Pro Woche dürfen zudem nur 20 Kinder Teilnehmer. Einzuhalten sind die geltenden Hygieneregeln. Das entsprechende Konzept hierzu werde demnach eingehalten. Auch einen Mund-Nasen-Schutz für eventuelle Ausflüge sollten Teilnehmer mitbringen.

Die Vorder- und Rückseite des Programmhefts, das ab sofort ausliegt, ist während der Corona-Krise durch einen Malwettbewerb entstanden. Die beiden Gewinner, Laura Santalucia und Lukas Bründel, waren vom Jugendgemeinderat gekürt worden.

Die Anmeldung für das Sommerferienprogramm erfolgt über einen Zettel, der im Programmheft abgedruckt ist. Anmeldungen sind ab sofort möglich und müssen im Kinder- und Jugenbüro, Am Sommerrain 51, abgegeben werden.