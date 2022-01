Um bestmöglich gegen die besonders ansteckende Omikronvariante des Coronavirus geschützt zu sein, sollen Schüler und Lehrer zunächst täglich getestet werden. Und es gilt Maskenpflicht. Das teilt Ralf Heinrich, Schulleiter am Thomas-Strittmatter-Gymnasium, auf SÜDKURIER-Anfrage mit.

Ralf Heinrich, Schulleiter am Thomas-Strittmatter-Gymnasium, im Sommer 2021. | Bild: Ganter, Patrick

„Darauf haben wir uns in einer dreistündigen Schulleiterkonferenz geeinigt“, so Heinrich. Er sei froh, dass das neue Schulhalbjahr nicht mit Fernunterricht begonnen werden müsse. Gleichzeitig betont er, dass mit der Entscheidung für Präsenzunterricht die Gefahr nicht vorbei sei: „Wir müssen den Schülern klar machen, dass die Gefahr keinesfalls gebannt ist.“

Um den Präsenzunterricht so sicher wie möglich zu gestalten, seien die Sicherheitsstandards am Bildungszentrum, wo neben dem Gymnasium auch die Realschule eingerichtet ist, überprüft und aktualisiert worden. Heinrich: „Wir haben die Lüftungsanlagen überprüft und geschaut, dass in jedem Raum ein Lüfter steht.“

Martin Kienzler erneuert die Linien auf den Schultreppen, die die Schüler auf Einhaltung der Abstandsregeln hinweisen. | Bild: Sprich, Roland

Zudem seien Schilder und Markierungen, die die Einbahnstraßenregelung bei Treppenaufgängen und Treppenabgängen regeln, erneuert worden. Dazu war der Hausmeister am Bildungszentrum, Martin Kienzler, während der Ferientage vor Ort. Ausreichend Spender mit Handdesinfektionsmittel stünden im Bildungszentrum ohnehin in ausreichender Menge zur Verfügung.

Bislang wenig krankheitsbedingte Ausfälle

Wie Ralf Heinrich sagt, kann der Unterricht am Montag laut Stundenplan stattfinden. „Wir haben die üblichen Krankheitsfälle, aber bislang wenig Rückmeldungen aufgrund der Omikron-Variante. Das ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht dramatisch“, sagt Heinrich wissend, dass sich die Situation übers Wochenende verändern kann.

Grundschüler testen sich täglich zuhause

Auch an der Robert-Gerwig-Schule wird am Montag mit Präsenzunterricht und Testungen gestartet.

Jörg Westermann, Rektor der Robert-Gerwig-Schule. Das Bild ist aus dem Oktober 2021. | Bild: Ganter, Patrick

Schulleiter Jörg Westermann, Rektor der Robert-Gerwig-Schule und Sprecher der St. Georgener Schulen, teilt mit, dass in der ersten Woche nach den Ferien täglich getestet wird: „In der Grundschule zuhause, an der Werkrealschule in der Schule.“ Stand Freitagnachmittag gab es an der Gerwigschule keine Ausfälle von Lehrern.