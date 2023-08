Jetzt startet wieder der Badebetrieb am Klosterweiher: Aufgrund des Granatenfundes vor zweieinhalb Wochen mussten die St. Georgener vorübergehend auf ihren Badeseeverzichten. Doch ab Freitag, 18. August, ist der Kosterweiher wieder freigegeben.



Rechtzeitig zum angekündigten Hochsommer mit Temperaturen von bis zu 30 Grad in St. Georgen konnte der Klosterweiher wieder freigegeben werden, nach dem der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Unbedenklichkeit für Badegäste bestätigt hat. Das bedeutet auch für die Mitarbeiter am Kassenhäuschen wieder viel Arbeit.

Und auch Schwimmmeister Sven Konopke kann nun wieder seiner eigentlichen Arbeit nachgehen. Der hatte allerdings auch ohne Freibadbesucher viel zu tun. „Langweilig wurde es mir nicht“, sagte er. Die Zeit ohne Badegäste nutzte der Schwimmmeister „für Dinge, die sonst gerne mal liegen bleiben“.

Er habe Rasen gemäht und die Anlage gepflegt. „So konnte ich auch mal wieder die Mauer im Nichtschwimmerbereich abstrahlen.“ Zudem hat er zeitweise die Mitarbeiter des Bauhofs unterstützt. Dennoch freut sich Konopke, dass er jetzt endlich wieder seiner eigentlichen Aufgabe als Schwimmmeister nachgehen kann.

Elsbeth Romer gehört zu den ersten Gästen

Die Badegäste sind indessen voller Freude, endlich wieder an ihrem geliebten Badesee schwimmen zu können. „Ich hab mich sehr gefreut, dass der Klosterweiher wieder geöffnet hat“, sagt Elsbeth Romer, die zu den Ersten gehörte, die am Freitagvormittag durchs Eingangstor schritten.

Die rüstige Dame fährt extra aus Locherhof her, um eine halbe Stunde zu schwimmen. „Hier hat man Platz, egal wie viele Menschen hier sind.“ Von der Granatensuchaktion hat sie nur am Rande durch ihre Söhne mitbekommen. Ein mulmiges Gefühl, dass da eventuell noch mehr Munition im See lagern könnte, hat sie nicht. „Da hab ich keinerlei Vorbehalte.“

Klaus Baumgärtner: jahrzehntelang ist nichts passiert

Auch Klaus Baumgärtner aus St. Georgen hat diesbezüglich keinerlei Bedenken. „Jetzt ist jahrzehntelang nix passiert. Aber die Entscheidung der Stadt, den Weiher zu schließen, wenn man weiß, dass da was drin ist, war richtig.“ Jetzt freut er sich wieder, dass er regelmäßig seine Runden schwimmen kann. „Ich hab das schon sehr vermisst.“

Andreas Kilian: Jetzt können die Leute den Sommer genießen

Eher ein Zufallsgast am ersten Eröffnungstag war Andreas Kilian aus Bad Dürrheim, der einen privaten Aufenthalt in St. Georgen mit einem Besuch am Klosterweiher verband.

„Dass man möglichweise jetzt Angst hat, in dem See zu baden, halte ich für überzogen. Die Leute sollen kommen und den Sommer genießen“, animiert er die Leute, die möglicherweise skeptisch sind. Seine Frau Beate demonstrierte auch sogleich, wie herrlich es im Wasser ist und zog bei angenehmen 21 Grad Wassertemperatur ihre Runden.

Auch im Kinderbereich tobten Eltern mit ihren Kindern ausgelassen im Wasser.

Die Öffnungszeiten Der Klosterweiher hat im August und September bei guter Witterung täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet 2,50 Euro, Jugendliche zahlen 1,50 Euro. Letzter Einlass ist eine Stunde vor Schließzeit. Die Freibadsaison dauert offiziell bis zum Ende der Schulferien am 9. September. Angesichts der zweiwöchigen Unterbrechung überlegt die Stadt derzeit, die Badesaison, je nach Wetterlage, zu verlängern.

Nach und nach füllte sich ab dem Nachmittag auch wieder die Liegewiese. Und angesichts der zahlreichen schwimmenden, vom fünf Meter hohen Eisberg springenden oder fröhlich auf dem Trampolin hüpfenden Menschen erinnerte nichts mehr an die Suchaktion der vergangenen Tage.