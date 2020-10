Diese Information hat das Gesundheitsamt am Mittwoch bekannt gegeben. Die Verantwortlichen des FC Viktoria haben schnell und umsichtig reagiert. Die anwesenden Zuschauer werden kontaktiert, Spieler sind in Quarantäne geschickt und der Spiel- und Trainingsbetrieb umgehend eingestellt worden.

Person wusste nichts von Infektion

Klaus Sigrist ist Vorsitzender des FC Viktoria. Er bestätigt am Mittwochabend telefonisch den Vorfall. Es handele sich um eine Person, die am Sonntag auf der Zuschauertribüne saß, aber auch Kontakt zu den Spielern der Spielgemeinschaft hatte. Er betont, dass die betroffene Person zu diesem Zeitpunkt von der Infektion nichts gewusst habe. „Die Person war am Nachmittag des Spiels völlig ohne Symptome und beschwerdefrei.“ Erst in der Nacht hätten sich plötzlich schwere Grippesymptome gezeigt.

Knapp 200 Zuschauer anwesend

Nachdem der Vereinsvorstand vom Gesundheitsamt über das positive Testergebnis informiert wurde, mussten die Verantwortlichen schnell reagieren. Unter anderem müssen alle rund 190 Zuschauer, die bei dem Spiel anwesend waren, kontaktiert werden. „Je nachdem, welche Kontaktdaten die Zuschauer hinterlassen haben, werden wir sie anrufen oder per E-Mail informieren“, so Sigrist. Damit seien mehrere Mitglieder beschäftigt. Hier lobt der Vorsitzende, dass das Kontaktmanagement sehr gut funktioniert habe. Es werde großen Wert auf die Einhaltung der Vorgaben gelegt.

Etwa 40 Spieler in Quarantäne

Darüber hinaus sind die beiden Kader der ersten und zweiten Mannschaft der Spielgemeinschaft bis 18. Oktober in häusliche Quarantäne geschickt worden. Betroffen sind laut Sigrist etwa 40 Personen. Beide Mannschaften deshalb, „weil nicht auszuschließen ist, dass sich die Spieler untereinander auch getroffen haben.“ Wie viele Personen tatsächlich engeren Kontakt zu der positiv auf das Coronavirus getesteten Person hatten, müsse noch im Detail ermittelt werden. Diese würden dann ebenfalls getestet werden. Alle anderen sind angewiesen, ebenso wie die Zuschauer, auf mögliche Symptome wie Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen, Fieber und Geschmacksverlust zu achten und sich bei Beschwerden umgehend beim Gesundheitsamt zu melden sowie telefonisch Kontakt zum Hausarzt aufzunehmen.

Zudem wurde der komplette Trainings- und Spielbetrieb umgehend eingestellt. „Weder Jugend-, noch AH-Training finden derzeit statt.“

Spielbetrieb bis 18. Oktober eingestellt

Piero Cosco ist der Hygienebeauftragte des FC Viktoria. Auf Nachfrage erläutert er, welche Maßnahmen laut Verband getroffen werden müssen, damit die Begegnungen auf dem Sportplatz überhaupt stattfinden dürfen. „Der Sportplatz ist zunächst in drei Bereiche eingeteilt. Einmal das eigentliche Spielfeld, dann der Bereich für die Zuschauer und der Bereich für die Spieler, also die Umkleidekabinen.“ Auch hier gebe es strikte Trennung zwischen den Heim- und den Gastspielern. Daneben seien die üblichen Coronamaßnahmen zu treffen, also das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln und die Kontakterfassung aller Personen am Spieltag.

Wann der Spiel- und Trainingsbetrieb beim FC Viktoria wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit unklar. Laut Vorsitzendem Klaus Sigrist ist der Spielbetrieb zunächst bis mindestens 18. Oktober eingestellt. „Danach sehen wir weiter.“