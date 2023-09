Die Guggenmusik Bergstadtfetzer und der Fanfarenzug der Kieschtockzunft Unterkirnach treten künftig gemeinsam auf. Zu diesem Schritt haben sich die beiden Musikvereine entschlossen. Mario Ettwein von den Bergstadtfetzern erläutert die Hintergründe. Mangelnde Mitgliederzahlen auf beiden Seiten hätten die Vereine dazu veranlasst, eine musikalische Kooperation einzugehen.

„Spielgemeinschaften kennt man ja aus dem Sport. Auch bei Musikvereinen halten diese, mangels Mitglieder, Einzug. Mit Erfolg“, teilen die beiden Musikvereine in einer Erklärung mit. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt Ettwein, bis vor Kurzem musikalischer Leiter der Bergstadtfetzer: „Beide Vereine hatten in den vergangenen Jahren mit enormem Mitgliederschwund und mit mangelndem Nachwuchs zu kämpfen. Was dazu führte, dass nicht mehr jeder Auftritt zu bewältigen war.“

Auflösung keine Option

Die Gründe für die rückläufigen Mitgliederzahlen seien vielfältig. Die Corona-Pandemie sei nur einer davon gewesen, sagte Mario Ettwein, ohne detailliert auf die Ursachen einzugehen. „Zum Auflösen zu viel, zum Auftreten zu wenig“, beschreibt er das Dilemma, in dem die beiden Musikvereine stecken. Ettwein betont aber auch, dass eine Auflösung der Guggenmusik keine Option gewesen sei.

Bei einem Austausch mit den Musikkollegen des Fanfarenzugs Unterkirnach stellte sich heraus, dass der Musikverein mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat. Es entstand die Idee, sich zusammenzutun und einfach einmal eine gemeinsame Probe abzuhalten. „Um zu sehen, was trotz abweichender instrumentaler Richtungen dabei rauskommt“, so Mario Ettwein.

Im Juni startete das gemeinsame Projekt. Seither wird wöchentlich abwechselnd in St. Georgen und in Unterkirnach geprobt. Erste Stücke aus den beiden Repertoires seien bereits einstudiert worden. Bei einem gemeinsamen Probenwochenende hätten die Mitglieder beider Vereine zudem festgestellt, „dass die Chemie passt“, wie es Mario Ettwein formuliert. Ohne die Spielgemeinschaft mit dem Fanfarenzug Unterkirnach wären zumindest die im Jahr 2003 gegründeten Bergstadtfetzer nicht mehr spielfähig, weil bei ihnen wichtige Instrumente nicht oder in zu geringer Zahl besetzt sind. „Wir benötigen beispielsweise dringend Mitglieder für den Schlagzeugwagen“, sagt Mario Ettwein. Der Schlagwagen ist sozusagen ein mobiles Schlagzeug, das beispielsweise bei Fasnachtsumzügen, aber auch bei Bühnenauftritten für den richtigen Rhythmus sorgt. Aber auch Musiker für Trompeten und Posaunen sind aktuell Mangelware.

Die musikalische Leitung der beiden Vereine, die weiterhin eigenständig bleiben wollen, liegt ab sofort in den Händen von Marcel Schuhenn von Seiten der Bergstadtfetzer und Yvonne Krezalek vom Fanfarenzug der Kieschtockzunft Unterkirnach. Sie werden mit den Musikern beider Gruppen neue Stücke einstudieren, die derzeit auf die jeweiligen Instrumente angepasst werden, weil beispielsweise Fanfaren und Trompeten anders gestimmt sind und unterschiedliche Tonhöhen haben.

Der erste gemeinsame Auftritt fand vor kurzem beim Sommerfest der Kieschtockzunft statt. Der nächste steht bereits bevor: Voraussichtlich Ende September wollen die Bergstadtfetzer und der Fanfarenzug in Unterkirnach auftreten.