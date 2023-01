Zu sehen ist nicht viel. Aber es riecht muffig im ganzen Gebäude. Ein Stück aufgebrochener Boden unter den Waschbecken im Sanitärbereich zeigt einen Teil des Ausmaßes, den der Wasserschaden angerichtet hat. Der Boden ist aufgeweicht, es haben sich schwarze Schimmelstellen gebildet.

Inzwischen ist klar: So schnell werden die Kinder nicht in die Kindertagesstätte Sonnenstrahl in Brigach zurückkehren können. Und klar ist auch, wodurch der Schaden entstanden ist.

Unter den Waschbecken im Sanitärbereich des Kindergartens Sonnenstrahl ist ein Teil des Schadenausmaßes zu sehen. Dort hat sich das Wasser gesammelt, es haben sich schwarze Schimmelflecken gebildet. | Bild: Sprich, Roland

„Der Schaden ist durch ein Leitungsleck in der Decke entstanden“, sagt Markus Esterle vom Ordnungsamt im Rathaus, der für die Bereiche Bildung und Soziales verantwortlich ist. Das Wasser habe sich dann im Boden unter den Fliesen gesammelt. Dies sei lange Zeit unentdeckt geblieben.

Zuerst hat sich niemand etwas gedacht

Bemerkt wurde der Schaden erst, „weil die Fugen zwischen Wand und Boden immer wieder nass waren“, erklärt die Leiterin des Kindergartens, Carina Weißer. Zunächst sei das Wasser weggewischt worden, doch die nassen Stellen kamen immer wieder. „Dann dachten wir, dass möglicherweise die Waschbecken beziehungsweise die Abflüsse undicht sind.“ Ein Handwerksunternehmen entdeckte schließlich die Ursache.

Aus einem Leck in einem Rohr, das durch die Decke führt, tropfte über einen langen Zeitraum unbemerkt Wasser in den Boden. | Bild: Sprich, Roland

Der betroffene Sanitärraum wurde daraufhin umgehend geschlossen. Um zu eruieren, wie weit genau sich das Wasser unter der Bodenfläche verbreitet hat, wurden noch im Dezember an 16 Stellen Probebohrungen in den Boden vorgenommen. „Dabei hat sich heraus gestellt, dass der komplette Estrich auf etwa 100 Quadratmetern raus muss“, wie Thomas Koch, Fachbereichsleiter Hochbau beim Stadtbauamt sagte, der derzeit gemeinsam mit einer Spezialfirma die genaue Schadenanalyse macht.

Was ausgeschlossen werden kann

Immerhin ausgeschlossen werden konnte mittlerweile laut Esterle, dass auch Wasser von außen durch das etwa 50 Jahre alte Gebäude eingedrungen ist.

St. Georgen Plötzlich bricht in der Kirche der Boden auf: Was die Gemeinde jetzt unternimmt Das könnte Sie auch interessieren

Der Austausch des Strichs ist nicht die einzige notwendige Maßnahme. Da es in den Kindergartenräumen stark modrig riecht, müssen das gesamte Inventar und Einrichtung gereinigt werden. „Die Bodenmatten und Teppiche werden beispielsweise mit Ozon gereinigt. Die Tische werden mit Spezialreiniger gereinigt“, zählt Koch die Maßnahmen auf.

Und wie lange dauert es?

Eine Dauer der Maßnahme sowie die Kosten für die Schadenbeseitigung lassen sich derzeit nicht abschätzen. „Das gesamte Schadenausmaß lässt sich erst erkennen, wenn wir mit den Arbeiten beginnen“, so Koch, der aktuell von drei bis vier Monaten ausgeht.

Vertrautes Ausweichquartier

Derweil sind die Kinder nach den Weihnachtsferien im Brigachhaus und in Oberkirnach untergekommen. „Wir haben für die Umverlegung in neue Räume eine Betriebserlaubnis bis vorerst Ende April“, sagt Carina Weißer. 18 Kinder sind derzeit im Saal des Brigachhauses, das in einen großen Abenteuerspielplatz umgestaltet wurde.

Den Kinder gefällt es im Brigachhaus, dort kennen sie sich aus. Sie kommen bereits länger für ihre Bewegungsangebote dorthin. | Bild: Sprich, Roland

„Die Kinder kennen das, das Brigachhaus haben wir ja schon immer für unsere Bewegungsangebote genutzt“, so Weißer.

Nutzer und Vereine machen den Kindern Platz

Da das Brigachhaus bis vorerst mindestens Ende April durch die Kinder dauerbelegt ist, mussten für etliche Gruppen, die die Einrichtung nutzen, etwa Kurse der Volkshochschule und Angebote des Turnvereins, Ausweichlokalitäten gesucht werden.

St. Georgen/Tennenbronn Warum schließt der Schmelzebeck seine Filiale in Tennenbronn nach nur zehn Monaten? Das könnte Sie auch interessieren

„Wir haben fast alle Gruppen anderweitig unterbringen können“, sagt Markus Esterle. Er freut sich auch, dass die Zusammenarbeit mit dem Träger des Kindergartens, die evangelische Kirchengemeinde St.Georgen-Tennenbronn sowie den Eltern, die großes Verständnis zeigten, sehr gut funktioniert habe.

Waren die Kinder in Gefahr? Wie Markus Esterle und Thomas Koch betonen, habe für die Kindergartenkinder aufgrund der Schimmelbildung „zu keiner Zeit eine gesundheitliche Gefahr bestanden.“ Es habe mehrfach Untersuchungen auch der Luft gegeben, die allesamt negativ ausfielen.

23 weitere Kinder sind im Gemeindesaal im ehemaligen Schulhaus in Oberkirnach untergekommen. „Wir haben dort eine Kooperation mit dem Waldkindergarten“, sagt Esterle. Wenn die Waldkindergartenkinder im Freien sind, können die Gastkinder die Räume des ehemaligen Oberkirnacher Kindergartens nutzen.

Um möglichst wenig vom Inventar aus den muffig riechenden Kindergartenräumen in die Noträume mit umziehen zu müssen, haben viele Eltern auch Spielsachen und dergleichen zur Verfügung gestellt.