Es geht voran mit der neuen Mountainbike-Anlage in St. Georgen. Die ersten Arbeiten sind bereits abgeschlossen. Im Frühjahr will der Radsportverein St. Georgen die fertige Anlage präsentieren. „Mit März oder April wären wir zufrieden“, sagt Claudia Rombach, Vorsitzende des Radsportvereins. Das sei auch ein gut erreichbares Ziel. Einen wichtigen Schritt sei man dafür am Samstag gegangen, dort haben die Mitglieder des Radsportvereins den Boden für weitere Arbeiten vorbereitet, wie die Vorsitzende nun bei einem Pressegespräch erzählte.

Neben der Tennishalle soll die Strecke über die Grünfläche und teilweise durch das Baum-Gelände führen. | Bild: Sprich, Roland

Anlage besteht aus drei Teilen

Anlass des Pressegesprächs war, dass der Radsportverein für sein wichtiges Projekt einen weiteren Geldgeber gefunden hat. Insgesamt haben die Verantwortlichen Kosten in Höhe von rund 25 000 Euro zu tragen. Diesen Kostenrahmen wolle man zunächst halten, wenn auch denkbar ist, dass das Gelände mit der Zeit erweitert wird. Nun sind durch eine Förderung der Bürgerstiftung St. Georgen weitere 2500 Euro hinzugekommen. Dafür mitverwendet wurden 2000 Euro aus der Regio-Prämie der EGT.

Die Mountainbike-Anlage wird aus drei Teilen zusammengesetzt sein. Zum einen, so erklärt Claudia Rombach, gebe es eine Freifläche, auf der Übungen stattfinden können. Zudem gebe es einen sogenannten Single-Trail, der dazu dienen soll, das Kurvenfahren zu üben oder beispielsweise im Slalom zu fahren. Der dritte Teil, ein ganz wesentlicher für den Verein, ist der sogenannte Pump-Track. Eine Wellenbahn mit erdigem Untergrund, auf dem man sich hauptsächlich und ohne zu treten durch das Verlagern des Gewichts fortbewegen kann.

Sicheres Training ermöglichen

Die Anlage, die sich neben der Tennishallen befinden wird, wird auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Vorrang hat jedoch der Verein zu seinen Trainingszeiten. Für die Radsportler werde das eine erhebliche Verbesserung darstellen, wie Claudia Rombach erklärte. Momentan trainiere man am Festplatz und auf der gegenüberliegenden Wiese. Dort habe sich aber die Situation durch parkende Autos zunehmend verschlechtert, auch auf den Verkehr auf der Straße, die beide Seiten trennt, müsse man achten. „Wir bekommen durch die neue Anlage einen geschützten Rahmen für das Training“, sagt sie. Derzeit werden jedoch auch die Radsportler durch Corona ausgebremst.