Wenn sich die „Fischerin vom Bodensee“ ein Stelldichein mit der „Schwarzwaldmarie“ gibt, dann kann es sein, dass die Guggenmusik Bergstadtfetzer ein neues Medley einstudiert. Die Musikgruppe bereitet sich nach langer Corona-Durststrecke jetzt wieder auf Auftritte vor. Der SÜDKURIER war bei einer öffentlichen Probe mit dabei.

„Eins, zwei, drei vier“, zählt Felix Pfeiffer ein, und wo eben noch konzentrierte Ruhe herrschte, verwandeln Trommeln und Pauken, Trompeten und Posaunen den Probenraum unter der Stadthalle im Nu in ein musikalisches Inferno.

Felix Pfeiffer ist der musikalische Leiter der Bergstadtfetzer und auch selbst aktiver Musiker. | Bild: Sprich, Roland

Seit Kurzem treffen sich die 29 Musikerinnen und Musiker wieder zu Proben. Diese waren in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt nicht oder nur zeitweise möglich.

Dass die Bergstadtfetzer an der diesjährigen Fasnet nicht unterwegs waren, erklärt Vorsitzender Mario Ettwein so: „Wir haben im Oktober zunächst mit den Planungen für die Kampagne begonnen. In der Hoffnung, dass die Fasnacht stattfinden kann. Ab November kamen dann die ersten Absagen von Veranstaltungen, da sich abzeichnete, dass Auftritte von Musikgruppen nicht erlaubt sein würden. Als immer mehr Absagen kamen, haben wir uns entschlossen, die Fastnachtskampagne 2022 von unserer Seite komplett abzusagen.“

Anders als Hästrägergruppen müssen sich Musiker intensiver auf Auftritte vorbereiten.

So sieht es aus, wenn die Bergstadtfetzer an der Fasnet auf den Straßen unterwegs sind. Das Bild stammt vom Rosenmontagsumzug 2019. | Bild: Sprich, Roland

Dass die Musiker nach fast zweijähriger Unterbrechung jetzt wieder musizieren können, freut die Truppe. Dass noch nicht jeder Ton auf Anhieb sitzt, ist da zunächst das kleinere Problem.

Die Bergstadtfetzer Die Guggenmusik Bergstadtfetzer wurde 2003 gegründet, zunächst als Spielmanns- und Fanfarenzug. Seit 2008 nennen sich die Bergstadtfetzer offiziell Guggenmusik. Der Verein hat 62 Mitglieder, davon sind gut die Hälfte aktive Musiker im Alter zwischen 18 und 62 Jahren. Mehr Infos im Internet: www.bergstadtfetzer.com

„Dazu sind wir ja eine Guggenmusik“, scherzt Ettwein. Aber absichtlich falsch zu spielen, was man gemeinhin mit einer Guggenmusik in Verbindung bringt, das tun die Bergstadtfetzer nicht. „Die falschen Töne ab und zu kommen ganz von allein“, lüftet der Vorsitzende das Geheimnis.

Etwa 18 Stücke haben die Bergstadtfetzer dauerhaft im Programm. Das Repertoire umfasst freilich viele Dutzend mehr, die immer mal wieder ausgetauscht werden. Genug, um bei den Veranstaltungen, auf denen sie auftreten, für Stimmung zu sorgen. Immer wieder werden neue Stücke einstudiert.

Ein Kunstwerk: Der Schalltrichter des Sousaphons von Gerhard Weißbrodt. | Bild: Sprich, Roland

Wie lange dauert das, bis ein neues Stück aufführungsreif ist? „Das kommt ganz auf den Schwierigkeitsgrad an. Manchmal genügt ein Probenwochenende, manchmal übt man auch vier Wochen dran“, sagt Felix Pfeiffer.

Und was ist der schönste Moment bei einem Auftritt? „Wenn das Publikum ausflippt und mitmacht. Dafür lebt ja jeder Musiker“, braucht der musikalische Leiter nicht lange zu überlegen.

Die öffentliche Probe verfolgt hat auch Monika Stern, die seit Kurzem in St. Georgen wohnt und sich mit dem Gedanken trägt, Mitglied bei den Bergstadtfetzern zu werden.

„Ich finde Guggenmusiken schon immer toll, weil sie einfach gute Stimmung verbreiten“, sagt sie. Bislang hatte sie aus beruflichen Gründen keine Zeit, einem Verein beizutreten.

Das könnte sich nun möglicherweise ändern. Bei der Probe sammelte sie erste Erfahrungen und ließ sich von Trompeterin Jana Ettwein erste musikalische Schritte im Trompetespielen beibringen.

Trompeterin Dana Ettwein (links) gibt Musikneuling Monika Stern erste Hilfestellung im Trompetespielen. | Bild: Sprich, Roland

Und noch ein interessierter Probenzuschauer war da. Der fünfjährige Luca war ganz fasziniert von den Trommeln und nahm auch gleich einen Schellenkranz in die Hand, um im Rhythmus mit zu schlagen. Der Rhythmus im Blut kommt nicht von ungefähr. Seine Mama Paulina war schon früher Mitglied bei den Bergstadtfetzern und will nach einer Pause jetzt wieder aktiv mitspielen.

Und wer weiß, vielleicht sind sowohl Monika Stern als auch Luca als dann sicherlich jüngstes Mitglied bei einem der nächsten Auftritte im Häs der Bergstadtfetzer zu sehen.