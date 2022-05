Mit einem nachmittäglichen Empfang hat St. Georgen ukrainische Familien offiziell in der Bergstadt willkommen geheißen.

Bürgermeister Michael Rieger begrüßte die etwa 70 Gäste, die der Einladung der Stadt gefolgt waren. „Sie mussten Ihre geliebte Heimat unlängst verlassen und sind aus unterschiedlichen Gründen in St. Georgen gelandet. Und wir freuen uns, dass Sie da sind.“

„Wir spüren die Verbundenheit. Ihr seid ein Vorbild, wie man sich in einer solchen Situation verhalten soll.“ Anna Turkolova, Übersetzerin

Schwarzwald-Baar-Kreis Neun-Euro-Ticket: Hier lohnt es sich im Kreis bereits ab einer Fahrt Das könnte Sie auch interessieren

Einige der jetzt hier lebenden Personen, überwiegend Frauen und Kinder, sind bewusst nach St. Georgen gekommen, weil sie hier Bekannte oder Freunde haben. Rieger versprach, dass die Verwaltung alles tun werde, damit sich die Neuankömmlinge wohl und sicher fühlen und sich gut eingewöhnen.

Lob für das Engagement der Bürger

Der Bürgermeister lobte zudem das Engagement der St. Georgener Bürger, die sich ab der ersten Stunde sehr einsetzten und Wohnraum zur Verfügung stellten oder auch Dinge des täglichen Lebens. „Die Hilfsbereitschaft der Bürger war und ist groß, wir von der Stadt mussten hier gar nicht viel tun.“

Orientierung im Behörden-Labyrinth

Bürgeramtsleiter Markus Esterle und Antonia Musacchio-Torzilli, Leiterin der Wirkstatt, gaben den Anwesenden hilfreiche Tipps, wie sie sich im deutschen Bürokratie-Dschungel zurecht finden.

Schwarzwald-Baar So hüpfen Kinder sicher im Gartentrampolin – Diese Tipps gibt ein Kinderchirurg Das könnte Sie auch interessieren

Dazu gehört beispielsweise ein eigenes Konto, auch Hilfe bei Behördengängen bieten Verwaltung und Wirkstatt an. Auch wies Musacchio-Torzilli auf gespendete Kleidung und auch Möbel hin, die die ukrainischen Familien im Bedarfsfall an festgelegten Ausgabepunkten erhalten können.

Und auch der Hinweis auf vergünstigte Saisonkarten für den Klosterweiher durfte nicht fehlen. Was die Kinderaugen sofort zum Leuchten brachte.

Vereine stellen sich vor Parallel stellten sich bei dem Willkommensnachmittag auch einige St. Georgener Vereine mit Infoständen vor. Die Stadtmusik und die Jugendmusikschule freuen sich über junge Musiker, die entweder bereits ein Instrument spielen oder lernen wollen. Der Turnverein stellte sein umfangreiches Turn- und Sportangebot vor. Und der Fußballverein FV/DJK hat seine Werbeflyer bereits in ukrainischer und russischer Sprache gedruckt. „Wir haben einen hohen Migrationsanteil und das funktioniert bei uns ganz gut“, sagte Jugendleiter Dmitri Hirschfeld.

Jugendspieler Jonas Heller mit einem Flyer des Fußballverein FV/DJK, der auf Ukrainisch um Nachwuchsspieler wirbt. | Bild: Sprich, Roland

Versüßt wurde den Gästen der Nachmittag zunächst durch ein Willkommenslied der Schüler der Klassen 3a und 3b der Rupertsbergschule, ehe die St. Georgener Landfrauen selbstgebackene Kuchen auftischten. Ursprünglich hatten die Landfrauen die Idee, eine eigene Willkommensveranstaltung für die ukrainischen Angekommenen zu organisieren.

Die Schüler der Klassen 3a und 3b der Rupertsbergschule begrüßen die ukrainischen Gäste mit einem Willkommenslied. | Bild: Sprich, Roland

Bei Kaffee und Tee und Apfel-, Käse- und Marmorkuchen fanden die Gäste auch untereinander schnell den Kontakt zueinander. Denn wenngleich in St. Georgen aktuell etwa 100 ukrainische Personen leben, die mit der Flucht vor dem Krieg von Russland gegen ihr Heimatland das gemeinsame Schicksal teilen, so wohnen sie hier doch in der ganzen Stadt verstreut.

St. Georgen Im alten Fabrikgebäude: Wie ein Deutschkurs ukrainischen Schülern die Integration erleichtern soll Das könnte Sie auch interessieren

Im Namen der ukrainischen Familien bedankte sich Übersetzerin Anna Turkolova bei der Stadt und den St. Georgener Bürgern. „Wir spüren die Verbundenheit. Ihr seid ein Vorbild, wie man sich in einer solchen Situation verhalten soll.“