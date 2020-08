Die Ortsgruppe St. Georgen des Schwarzwaldvereins gibt es nicht mehr. Bei der Hauptversammlung stimmten die Mitglieder mehrheitlich dafür, dass sich der Verein künftig Schwarzwaldverein St.Georgen nennt. Schlechte Nachricht für Ausflügler: Das Wanderheim „Lindenbüble“ wird wegen Corona dieses Jahr nicht mehr geöffnet.

Mit der Änderung des Vereinsnamens, die Vorsitzende Uta Loreit erläuterte, folgten die Mitglieder bei einer Gegenstimme der Hauptsatzung des Hauptvereins, wonach die Bezeichnung Ortsgruppe entfällt und durch die Bezeichnung Schwarzwaldverein und dem jeweiligen Ortsnamen ersetzt wird.

Die Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins St. Georgen: Kirsten Heinzmann und Uta Loreit (von links) ehren die langjährigen Mitglieder Hilde Hackenjos, Siegfried und Heidi König. | Bild: Sprich, Roland

Die Versammlung des Wandervereins fand im Theater im Deutschen Haus unter Beachtung der Corona-Bestimmungen statt. Im vergangenen Jahr konnte Wanderwart Peter Meixner bei 22 Veranstaltungen, davon 13 Tages- und eine Mehrtageswanderung, 233 Teilnehmer begrüßen, die 241 Wanderkilometer zurückgelegt haben. Für dieses Jahr wird die Bilanz aufgrund der seit Frühjahr herrschenden Corona-Pandemie deutlich schlechter ausfallen, da nahezu alle Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden mussten.

Kirsten Heinzmann, ebenfalls Vorsitzende, berichtete über den Rote-Raute-Treff, deren Mitglieder unter anderem an einer Gartenbesichtigung im Kinzigtal teilnahmen. Der Seniorenstammtisch unternahm einen Ausflug auf die Landesgartenschau nach Heilbronn. Siegfried König hat als Wanderwart mit seinen Helfern insgesamt 135 Kilometer Wanderwege in Schuss gehalten.

St. Georgen Mehr Interesse durch Corona: Das Wandern erfährt großen Zulauf Das könnte Sie auch interessieren

Wie Kassierer Hanspeter Erchinger berichtete, sind die Einnahmen aus Wanderfahrten und Studienreisen rückläufig. Derzeit lebe der Verein nahezu ausschließlich von den Mitgliedsbeiträgen. Positiver war der Bericht der Wanderheimkassiererin Beate Linhard. Zumindest für das Jahr 2019. Der schöne Sommer habe für guten Umsatz gesorgt.

Wanderheimwart Axel Heinzmann verkündete, dass das Wanderheim Lindenbüble in diesem Jahr nun definitiv nicht mehr für Besucher öffnen werde. „Wir haben überlegt, zumindest noch im August und September sonntags zu öffnen. Doch aufgrund von zu wenig Helfern und weil es problematisch ist, die Coronaregelungen umzusetzen, haben wir uns schweren Herzens entschieden, das Wanderheim dieses Jahr geschlossen zu lassen.“ Für Gruppen und Privatfeiern können jedoch Ausnahmen gemacht werden. Auch der als Ferienwohnung genutzte Schopf werde vermietet.

Wanderheimwart Axel Heinzmann bedankt sich mit Blumen und einem Gutschein bei Heidi König, die aus dem Amt als stellvertretende Wanderheimwartin ausscheidet. | Bild: Sprich, Roland

Wie Axel Heinzmann, der auch als Naturschutzwart fungiert, auflistete, waren am Wanderheim auch ohne Publikumsverkehr viele Arbeitsstunden notwendig. Unter anderem verursachte die Entkeimungsanlage der eigenen Wasserversorgung hohe Reparaturkosten. „Unser eigenes Wasser kostet uns viel Geld“, resümierte Heinzmann. Viel Geld wurde in den vergangenen zwei Jahren auch in die Renovierung des Wanderheims gesteckt. Rund 64 000 Euro investierte der Verein, etwa die Hälfte wurde als Fördermittel bezuschusst.