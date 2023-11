Der Kraftsportverein St. Georgen feiert sein 125-jähriges Bestehen. Eines der ältesten aktiven Mitglieder ist Werner Rosenfelder. Er schildert, warum er dem Verein seit fast 70 Jahren die Treue und sich bis heute mit Kraftübungen fit hält. Der Kraftraum in der Roßbergsporthalle, den der Kraftsportverein St. Georgen vor einigen Jahren neu herrichtete, ist so etwas wie das zweite Wohnzimmer für Werner Rosenfelder.

Hier trifft er sich immer dienstags mit einigen Gleichgesinnten. Dann werden Gewichte gestemmt. Natürlich nicht mehr so viele wie früher, als Werner Rosenfelder aktiver Kraftsportler war. „Machen wir uns nichts vor, Muskelaufbau findet nicht mehr statt. Aber wichtig in dem Alter ist der Muskelerhalt“, sagt der 84-Jährige zwischen den Trainingswiederholungen an verschiedenen Geräten für das Brust-, Bizeps- und Oberschenkeltraining.

Breit aufstellen als Ziel

Rückblick: Das Jahr 1955, im Alter von 16 Jahren ist Werner Rosenfelder in den Kraftsportverein eingetreten. „Ich wollte mich immer sportlich breit aufstellen“, erinnert er sich an seine Beweggründe damals, weshalb der KSV der richtige Verein für ihn war. Rosenfelder, der damals auch bereits im Skiverein Mitglied war, wollte sich nie auf eine einzelne Sportart festlegen.

Er interessierte sich für die unterschiedlichsten Disziplinen und hat viel ausprobiert, bis er beim Gewichtheben und Rasenkraftsport hängen geblieben ist. Und dort äußerst erfolgreich an Wettkämpfen teilgenommen hat, die ihn durch ganz Deutschland führten. Was zu jener Zeit für einen jungen Mann ein großes Abenteuer war.

Als Trainingsraum diente damals eine Garage beim alten Kindergarten in der Roßbergstraße. Und sein Trainer war Walter Ochs. „Das war ein ganz hervorragender Trainer und Mensch“, sagt Rosenfelder noch heute über seinen Mentor. Rosenfelder machte schnelle Leistungsfortschritte im Gewichtheben, „obwohl wir damals nur die Möglichkeiten hatten, an Hanteln zu trainieren“, wie er sagt. Doch Rosenfelder war ehrgeizig und wollte es zu den Deutschen Jugendmeisterschaften in Hamburg schaffen.

Obwohl er Gewichtheber war, hat er auch das Ringen ausprobiert. Hier feierte er seinen größten Erfolg 1971, als er süddeutscher Meister in Augsburg wurde. „Wenn‘s läuft, dann läuft‘s“, sagt er noch heute über diesen großen Erfolg. Mit einem Schmunzeln im Gesicht. Bis heute hat Sport im Leben von Werner Rosenfelder einen wichtigen Stellenwert. Neben dem Kraftsportverein, dem er seit nunmehr 68 Jahren die Treue hält, ist er auch beim Skiverein, wo er Langlauf betreibt.

Für den fitten Senior ist der Sport auf jeden Fall einer der Faktoren, die ihn im Alter fit und gesund halten. Es ist ihm deshalb auch ein Anliegen, einen Appell an jedermann zu richten, die mit Sport nichts zu tun haben. „Bewegung ist wichtig.“ Jeder sollte sich eine Sportart suchen, die ihm Spaß macht und dabei möglichst viele unterschiedliche Disziplinen ausprobieren. „Es gibt heute sehr vielfältige Angebote.“

Für den Kraftsportverein wünscht sich Werner Rosefelder, „dass der Verein wieder mehr jüngere Mitglieder bekommt. Sei es für den Freizeit- oder für den Leistungssport.“ Und dann hängt der Kraftsportler noch einen persönlichen Wunsch hinten dran. „Es wäre schön, wenn es wieder einmal eine Gewichtheber-Mannschaft gäbe.“