Der Badische Turner-Bund geht erstmals in seiner 175-jährigen Geschichte mit einer Doppelspitze in die Zukunft. Auf dem Landesturntag in St. Georgen wählten die 213 Delegierten nahezu einstimmig Markus Benkeser und Kerstin Eisele als Präsidenten-Team an ihre Spitze, heißt es in einer Pressemitteilung.

Den Landesturntag in St. Georgen auszurichten war natürlich kein Zufall, denn die Gemeinde ist die Heimat des scheidenden BTB-Präsidenten Gerhard Mengesdorf (73). In großer Dankbarkeit verabschiedete der BTB Mengesdorf, der die Geschicke des Verbands unschätzbare 27 Jahre an seiner Spitze leitete. Wie groß die Dankbarkeit der badischen Turnerinnen und Turner Mengesdorf gegenüber ist, zeigte sich allein in der Anzahl der vielen Grußwortredner, die sich eine persönliche Verabschiedung nicht nehmen lassen wollten. Wegbegleiter, die es an diesem Tag nicht nach St. Georgen schafften, übermittelten ihre Grüße per Videobotschaft. Der BTB gedachte seinem langjährigen Präsidenten mit einer eigens für ihn erstellten Sonderausgabe der Badischen Turnzeitung.

Es wurde ein eigens für ihn hergestellter Stuhl mit sowohl dem alten als auch dem neuen BTB-Logo überreicht – für erholsame Stunden in seinem mehr als verdienten Ruhestand. Unter stehenden Ovationen ernannte der BTB Gerhard Mengesdorf außerdem zum Ehrenpräsidenten mit beratender Stimme im Präsidium. „Es war ein großartiges Gefühl, diese Wertschätzung heute hier erlebt haben zu dürfen. Das ist etwas, das man so vielleicht nur im Turner-Bund erfahren kann. Vielen Dank“, bedankte und verabschiedete sich der sichtbar gerührte Mengesdorf zum Schluss der Veranstaltung.

Weg über den Volleyballsport

Gerhard Mengesdorf stieß 1986 als frischgewählter Vorsitzender des Volleyball-Bezirks Schwarzwald zum BTB. Ein Amt, das er noch bis 2002 betreute, obwohl er Anfang 1991 auch den Vorsitz des Badischen Schwarzwald-Turngaus übernahm. Im Oktober 1996 trat er dann außerdem sein Amt als Präsident des gesamten Badischen Turner-Bundes an. Weiter war er von 2015 bis 2021 Sprecher der Landesturnverbände im Präsidium des Deutschen Turner-Bundes, Vizepräsident des Badischen Sportbundes Freiburg (2001-2010), von 2016 bis heute Fachverbandssprecher im Präsidium des Badischen Sportbundes Nord und von 2004 bis 2010 Präsidiumsmitglied im Ausschuss „Bildung, Lehrwesen, Sport und Schule“ im Landessportverband Baden-Württemberg (LSV). Besonders in Erinnerung geblieben ist zum Beispiel sein Einsatz als Sprecher der Landesturnverbände, als der Deutsche Turner-Bund in einer durchaus schwierigen Phase steckte. Hier übernahm Mengesdorf bereitwillig gesonderte Verantwortung und war einerseits wacher Geist und andererseit kritische Stimme, heißt es in der Würdigung in der Pressemitteilung.