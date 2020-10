von Renate Bökenkamp

Die Stadt St. Georgen zahlt den Stadträten vor 25 Jahren 50 Mark im Monat und pro Sitzung ein Sitzungsgeld von 40 Mark. Fraktionsvorsitzende erhalten 100 Mark im Monat als Aufwandsentschädigung. Ortschaftsräte erhalten auch Sitzungsgeld, aber keinen Grundbetrag, für Kreisräte gibt es das Doppelte. Doch wollen die Stadträte mehr Geld, nachdem in der Bundesrepublik mal wieder die sogenannte Diätenfrage der Bundestagsabgeordneten die Runde macht?

Laut SÜDKURIER vom 13. Oktober wird die Frage nach Erhöhung der Aufwandsentschädigungen glatt von allen Fraktionen abgelehnt. Als gewählter Bürger im Stadtrat die Kommunalpolitik mitzugestalten, das sei ein Ehrenamt, sind sich die Stadträte einig, wie das auch aus einer Umfrage hervorgeht. Werner Ludwig sagt, er „mache Politik nicht um des Geldes wegen“; Gerhard Mengesdorf gibt zu bedenken, dass Stadträte keine Berufspolitiker seien.

Hansjörg Winzer wie Jürgen Siebold plädieren dafür, keine Doppelmandate zuzulassen, also keine Ehrenamtshäufung, die zwangsläufig auch Geld einbringe.

Und Richard Schuster warnt davor, dass Stadt- und Kreisräte nur des Geldes wegen in die Kommunalpolitik einsteigen. Anstatt höhere Entschädigungen zu genehmigen, sollte entweder die Freistellung von Mandatsträgern klarer definiert oder eine „Art Abgabe für soziale Dienste eingeführt werden“.

Die Arbeit der Stadträte an sich ist durchaus zeitaufwändig. Mit den Sitzungen, den vorausgehenden Fraktionssitzungen, der Öffentlichkeitsarbeit und bei einem Doppelmandat im Stadt- und Kreisrat kommen schon mal 20 Stunden pro Monat zusammen.

Freistellungsregelung bringt nicht jedem etwas

Zwar sei die Freistellung der Mandatsträger für ihre Arbeit in der Gemeindeordnung festgeschrieben, die werde aber oft nach Gutdünken ausgelegt. Und wer als Selbständiger arbeitet, hat von der Freistellung ohnehin nichts. Es werde – so folgert der SÜDKURIER – auch in St. Georgen so schnell keine „Diätenerhöhung“ geben.