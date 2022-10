Die Energiekrise spielt in immer mehr Lebensbereiche hinein. An der Verteuerung von Nahrungsmittelpreisen wird das dem Verbraucher jeden Tag vor Augen geführt.

Aber auch im Bereich der Abwasseraufbereitung könnte die Energiekrise bald große Probleme verursachen, weil ein für die Reinigung des Abwassers notwendiges Produkt bald nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung stehen könnte.

Wird in St. Georgen das Fällmittel knapp?

Was aber genau hat die Energiekrise nun mit fehlenden Fällmittel zu tun? Was ist das, wozu braucht man es und ist die Kläranlage in Peterzell auch von der Fällmittelknappheit betroffen? Wir haben nachgefragt.

Wie entstehen Fällmittel? Fällmittel wie Aluminiumsalze sind ein Neben- oder Abfallprodukt, das bei der Herstellung von Salzsäure entsteht, was wiederum zur Herstellung von Farben und Lacken benötigt wird. Da dies ein energieaufwendiger und damit teurer Prozess ist, wurde die Produktion vielerorts gedrosselt. Was wiederum zu einer Verknappung von Fällmittel führen kann.

Betriebsleiter Ronald Richter reagiert auf die Frage, ob in der Kläranlage noch ausreichend Fällmittel vorhanden ist, ganz gelassen. „Wir haben noch genügend Vorrat“, erklärt er. Als Fällmittel werden Aluminium- oder Eisensalze bezeichnet, die in einem bestimmten Reinigungsprozess dem Abwasser hinzugefügt werden, um im Wasser befindliche gelöste Phosphate zu binden.

Man muss schon genau hinschauen, um die beiden kleinen Rinnsale zu erkennen, die in die schlammige Abwasserbrühe laufen. | Bild: Sprich, Roland

Das wiederum ist notwendig, damit der Phosphatgehalt den Grenzwert nicht übersteigt, was wiederum zu einer Überdüngung des geklärten Wassers führen würde, das in die Brigach geleitet wird, und dort eine vermehrte Algenbildung zur Folge hätte.

In zwei so großen Behältern wird das Fällmittel gelagert. Zwischen 20 und 24 Tonnen sind meist vorrätig, alle drei Monate werden 18 Tonnen angeliefert. | Bild: Sprich, Roland

Vier Mal im Jahr liefert ein Tanklaster jeweils rund 18 Tonnen des flüssigen Aluminiumsalzes, das in zwei riesigen Tanks gelagert wird.

Über ein Pumpensystem wird die genau dosierte Menge dem Abwasser zugeführt. Und zwar genau acht Liter pro Stunde. Das kleine Rinnsal, das unaufhörlich aus der Leitung in das fließende braune, schlammige Abwasser tropft, ist dabei kaum zu sehen.

Über ein Pumpensystem wird die flüssige Chemikalie bis an den unkt gepumpt, wo es dem Abwasser zugeführt wird, kurz bevor es in das Belebungsbecken gelangt. | Bild: Sprich, Roland

Erst vor 15 Jahren wurde im Klärwerk auf die Nutzung von Aluminiumsalzen umgestellt. „Zuvor haben wie Eisensalze verwendet, was aber zu Problemen mit Fadenbakterien und einer dadurch erhöhten Schaumbildung führte“, so Richter.

Preisentwicklung macht Sorgen

Wenngleich Ronald Richter derzeit noch genügend Vorrat an Fällmittel für mindestens vier Monate hat, so blickt er dennoch sorgenvoll auf den Lieferschein, und zwar wegen der Preisentwicklung.

„Die Preise sind allgemein um etwa zehn bis 15 Prozent angezogen“, sagt er nach einem Blick in die Unterlagen, die er aktuell mit dem Einkauf von vor einem Jahr vergleicht.

Klärwerk-Betriebsleiter Ronald Richter überprüft am Computer, ob die Fällmittelanlage optimal eingestellt ist. Die beiden roten Behälter auf dem Bildschrim zeigen an, dass der Vorrat an Fällmittel noch einige Monate ausreicht. | Bild: Sprich, Roland

Was wäre, wenn die Lieferung eines Tages dennoch stockt und kein oder nicht ausreichend Fällmittel mehr zur Verfügung steht? „Dann müssen wir eine Info an das Landratsamt geben. Nur von dort kann eine Überschreitung des Grenzwerts, der derzeit bei 0,5 Milligramm pro Liter beträgt, genehmigt werden.“

Die Kläranlage Die Kläranlage in Peterzell wurde 1976 in Betrieb genommen. Sie reinigt Abwasser auf biologisch-chemischer Basis und ist für 24 000 Einwohnergleichwerte konzipiert. Derzeit wird das Abwasser von etwa 18 000 Einwohnergleichwerten gereinigt. Pro Tag fließen zwischen 2500 Kubikmeter (Trockenheit) und 22000 Kubikmeter Wasser (Starkregenereignis) durch die Anlage. In den kommenden Jahren muss die Kläranlage aufwendig modernisiert werden, um die weitere Genehmigung zum Betrieb der Anlage zu erhalten.

Wie der Betriebsleiter der Kläranlage sagt, liegen die Werte mit einem Schnitt von 0,17 Milligramm je Liter allerdings deutlich unter dem Grenzwert.