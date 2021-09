St. Georgen vor 2 Stunden

„Man ist sehr gegen unser Gastspiel“: Der „Circus Alessio“ erhebt Vorwürfe gegen die Stadt St. Georgen

Der „Circus Alessio“ will in der nächsten Woche nach St. Georgen kommen. An vier Tagen sind Auftritte geplant. Die Stadt St. Georgen will das angeblich verhindern, sagt Tina Quaiser, die Direktorin. Markus Esterle, Leiter des Ordnungsamtes, widerspricht und sagt: „Wenn sich Anwohner beschweren, dann müssen wir handeln.“