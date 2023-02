Am 25. Februar 1923 kam Eleonore Joos, geborene Gröber, bei Wangen im Allgäu im Landkreis Ravensburg zur Welt. Dort verbrachte sie ihre Kinder- und Jugendzeit. Noch heute erinnert sie sich an den langen Schulweg. „Wir mussten jeden Tag eine Stunde in die Schule laufen, davon eine halbe Stunde durch den Wald. Und barfuß“, sagt Eleonore Joos beim Gespräch mit dieser Zeitung.

Ihre Eltern führten einen landwirtschaftlichen Betrieb, da musste sie als jüngere von zwei Geschwistern schon früh auf dem Hof mithelfen. Besonders, nachdem ihr Bruder Hironymus im Alter von 19 Jahren im Krieg gefallen ist. Der Verlust ihres Bruders schmerzt sie bis heute. Im Allgäu lernte sie auch ihren späteren Mann, Walter Joos, kennen, der nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft als Wald- und Forstarbeiter in den dortigen fürstlichen Wäldern eingesetzt wurde. 1948 fand die Hochzeit statt. 66 Jahre waren Eleonore und Walter Joos ein Paar. Aus der Ehe gehen zwei Kinder, Jürgen und Ursula, hervor.

Wenn Eleonore Joos an ihre Anfänge in Peterzell zurückdenkt, sagt sie: „Es war nicht leicht als katholische Frau in einem komplett evangelisch geprägten Ort.“ Allein für den Kirchenbesuch musste sie immer nach St. Georgen – zu Fuß. Beruflich unterstützte sie ihren Mann, der in Peterzell eine eigene Blechnerei betrieb, die später von seinem Sohn Jürgen übernommen wurde.

Bis ins hohe Alter, ihr Mann starb 2014, versorgte sich Eleonore Joos noch selbst. Nach einer Erkrankung lebt sie seit Ende 2021 im Altenheim St. Lioba in VS-Villingen. Dort nimmt sie rege am gesellschaftlichen Leben teil und lässt sich bei der Lektüre des SÜDKURIER noch auf dem Laufenden halten. „Ich bin zufrieden, solange ich jeden Tag aufstehen und meine Sachen erledigen kann. Man darf nicht jammern“, sagt die Jubilarin, die am vergangenen Samstag im Kreise ihrer Familie feierte, zu der fünf Enkelkinder und 15 Urenkel gehören. Nur eines mag Eleonore auch mit 100 Jahren nicht. „Ich bin nicht schnaikig, aber Fisch esse ich nicht.“