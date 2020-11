Seit 25 Jahren dreht sich im Wäschemodengeschäft von Fritz Kaspar alles um Drunter & Drüber. So heißt das Fachgeschäft für Damen- und Herrenunterbekleidung am Bärenplatz. Es ist das einzige noch bestehende Fachgeschäft in St.Georgen für alles, was Frauen und Männer unter der Oberbekleidung tragen.

Was macht für Fritz Kaspar ein gutes Wäschemodengeschäft aus? „Ein vielfältiges Angebot, hohe Qualität, die Möglichkeit zur Anprobe und die fachliche Kompetenz bei der Beratung“, zählt er auf. Bei der Umstrukturierung des 1966 von Friedrich und Heidi Kaspar gegründeten Herrenmodegeschäfts beschloss Fritz Kaspar 1995, dem Wäschesortiment eigenen Raum zu geben.

In der Abteilung, die über einen separaten Eingang erreichbar ist, steht heute eine breite Palette von Miederwäsche bis Dessous sowie Nachtwäsche zur Auswahl. „Wir führen auch Cup-Größen bis Körbchengröße F“, sagt Kaspar. Für Männer gibt es eine große Auswahl an bequemer und stylisher Unterwäsche und Schlafanzügen. Bei der Beratung steht den Kundinnen ausschließlich weibliches Fachpersonal zur Seite.

Vom Geschenk zur Notwendigkeit

Seit Fritz Kaspar 1986 in das elterliche Herrenmodegeschäft eingestiegen ist, das er im Jahr 2008 nach einer Generalsanierung übernommen hat, hat sich das Bewusstsein für Mode stark verändert. „Früher war Bekleidung noch ein wertiger Gegenstand und ein hochwertiges Geschenk. Heute ist Kleidung nur eine Notwendigkeit“, sagt er. Und: „Früher haben Männer ihren Frauen auch einmal Dessous geschenkt.“

Optimismus trotz Umsatzeinbruch

Die Coronakrise hat der Herrenmode und -Wäschespezialist in den vergangenen Monaten auch zu spüren bekommen. „Trotz Jubiläumsjahr haben wir den Umsatzverlust, der durch Corona entstanden ist, nicht mehr auffangen können.“ Dennoch blickt Fritz Kaspar optimistisch in die Zukunft.