Der Startschuss steht bevor: Die Stadtsanierung soll im Frühjahr Fahrt aufnehmen. Das man die Umsetzung vor sich her schieben musste, hatte möglicherweise sogar etwas Gutes, findet Bürgermeister Michael Rieger.

Risiko war einfach zu hoch

„Wir hatten im letzten Jahr ein unkalkulierbares Risiko“, sagt Rieger. Es herrschte, so sagt der Bürgermeister, „ein heilloses Durcheinander“. „Firmen konnten uns keine Preise mehr nennen“, sagt er. Und oft war schon das Material an sich nicht lieferbar. Vor allem Letzteres, und die Verfügbarkeit von Baufirmen, hat sich durch die Abkühlung des Marktes verbessert.

Dass man die Stadtsanierung also möglichst reibungslos und ohne Unterbrechungen umsetzen kann, ist wahrscheinlicher geworden. Zu ärgerlich sei das Warten ohnehin nicht gewesen. „Da kommt es auf ein paar Monate nicht an“, sagt Rieger.

Die Ausschreibung der Bauarbeiten läuft derzeit und es sieht so aus, sagt der Bürgermeister, als könnte sie erfolgreich sein. Zwar kennt Rieger, wie es die Regeln vorschreiben, noch keine Details des Verfahrens, mit vielen Angeboten sei aber zu rechnen. Firmen böten sich zwischenzeitlich regelrecht an und suchen Arbeit.

Die Reihenfolge der Arbeiten

Zuerst kommt bei Tiefgarage und Marktplatz alles an die Reihe, was oberirdisch ist. „Das muss so sein, weil für die Sanierung der Tiefgarage die Decke abgedichtet sein muss“, sagt Rieger. Zuallererst entsteht die künftige Einfahrt zur Tiefgarage. Dort, wo heute noch der Parkplatz neben dem ehemaligen Post-Gebäude ist.

Neben dem ehemaligen Post-Gebäude entsteht die künftige Tiefgaragen-Einfahrt. Hier wird im Frühjahr auch der Baustart sein. | Bild: Ganter, Patrick

Danach geht es um die Sanierung des Marktplatzes nach dem bereits beschlossenen Entwurf, erst später um die Tiefgarage. Passieren soll das „so schnell als möglich“.

Rathaus-Sanierung oder Neubau?

Dann wird auch das Rathaus auf der Agenda stehen. Es ist Teil der Stadtsanierung, offen ist noch, ob es saniert oder neu gebaut wird. Lange war völlig unklar, was wahrscheinlicher ist. Auch Bürgermeister Michael Rieger hielt sich stets bedeckt, beispielsweise in einem Interview im Jahr 2020.

Heute sieht es anders aus. „Das Pendel schlägt in Richtung Sanierung“, sagt Rieger. Das sei allgemein der Trend, auch Fördermittel fließen eher in Sanierung anstatt in Neubauten. Denn diese seien für die Klimabilanz wesentlich problematischer. Vor allem, aber nicht nur, durch die energieintensive Herstellung von Beton.

Ein Umzug ist auf jeden Fall nötig

Verschiedene Animation, wie das Rathaus künftig aussehen wird, werden derzeit erarbeitet. Die Versionen werden bei einem Bürgerinformationsabend im April auch ausführlich vorgestellt.

Was sicher ist: Die Verwaltung muss auf jeden Fall während der Bauarbeiten umziehen. Schon lange ist klar, dass das Rathaus dann zeitweise im alten A. Maier-Gebäude sein wird. Dieses hat die Stadt gekauft, spart sich dadurch beispielsweise Mietkosten und behalt Planungshoheit für die Zukunft.