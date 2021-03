Die Briefwahl fließt nicht in die Ergebnisse der kleinen Orte mit ein, ein Vergleich zu 2016 ist dadurch nicht adäquat möglich. Aber fest steht: Martina Braun lag bei der Urnenwahl in den Dörfern praktisch überall vorne.

In der Analyse der Landtagswahl 2021 richtet sich der Blick in vielen Gemeinden auf die Ergebnisse in den Teilorten. Allerdings sind die Zahlen aus diesen reinen Urnenwahlbezirken in den Teilorten nur bedingt aussagekräftig und nicht direkt