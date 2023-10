Seit zehn Jahren gibt es die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depression in St.Georgen. Mit einem Rückblick und einer Ausstellung mit Bildern von Betroffenen wurde jetzt eine kleine Veranstaltungsreihe anlässlich des zehnjährigen Bestehens eröffnet.

Im lockeren Interview mit Andy Feind blickte der Initiator Stefan Plaaß zurück auf die Anfänge. Da es damals kein vergleichsweises Angebot gab, gründete der selbst an Depression erkrankte Plaaß mit Unterstützung der Wirkstatt eine eigene Gruppe. „Wir sind mit etwa acht Personen gestartet. Anfangs bestand die Gruppe nur aus Männern. Aktuell sind wir 24 Personen, die sich zum regelmäßigen Austausch treffen. Davon sind etwa die Hälfte Frauen“, erläuterte Plaaß die Entwicklung.

Der Gründer und aktuelle Leiter der Selbsthilfegruppe betont, dass die Selbsthilfegruppe kein Ersatz für eine professionelle Therapie bei einer Depressionserkrankung sei. Wer sich für die Gruppe interessiere, wird im Vorgespräch zunächst auf seinen aktuellen psychischen Zustand abgefragt: „Wer sich gerade in einer akuten Phase befindet, muss sich erst professionelle Hilfe holen.“

Wie es bei den regelmäßigen Treffen in der Selbsthilfegruppe zugeht, erläuterte Roland Elsner. „Wir lachen zusammen, manchmal weinen wir auch zusammen. Aber das gemeinsame Lachen überwiegt“, sagt Elsner. Und ergänzt: „Wenn man über diese Krankheit lachen kann, ist sie nicht mehr ganz so schlimm.“

Elsner, selbst seit einigen Jahren an Depression erkrankt, hat als Therapie das Zeichnen entdeckt. Seine überwiegend kleinformatigen Zeichnungen, meist Bleistiftskizzen, zeigen Alltagsszenen, Personen und Ereignisse aus seinem persönlichen Umfeld. Mal originalgetreu wiedergegeben, mal skurril überzeichnet. Mal fröhlich, mal grimmig dreinschauend, grad so, wie die Stimmung des Zeichners, der sich selbst „keineswegs als Künstler sieht“, zum Zeitpunkt der Entstehung der Bilder war. Weitere Motive wurden von einer ebenfalls an Depression erkrankten Künstlerin aus der Region gezeigt, die anonym bleiben will.

Da das Thema Depression nach wie vor mit Vorurteilen und Nicht-Wissen in der Öffentlichkeit behaftet sei, animierten die Organisatoren der Veranstaltung die Besucher der Ausstellungeröffnung, Fragen rund um das Thema zu stellen. „Wir werden alle Fragen beantworten“, sicherte Elsner zu.

„Nachwuchssorgen haben wir keine“, sagte Stefan Plaaß abschließend schon fast lakonisch, als er von Andy Feind nach den Wünschen für die Zukunft der St. Georgener Selbsthilfegruppe gefragt wird, die Plaaß Ende des Jahres als Leiter verlassen wird. Er wird an seinem neuen Wohnort Schramberg eine neue Selbsthilfegruppe ins Leben rufen. Die Gruppe in St. Georgen wird dann von Roland Elsner und einem weiteren Mitglied aus der Gruppe geleitet. Mit der Eröffnung des neuen Bürgerzentrums Roter Löwen im kommenden Jahr wird die Selbsthilfegruppe dann ihre Treffen in größeren Räumlichkeiten abhalten.

Musikalisch gestaltete Anton Schueler aus der Gitarrenklasse von Peter Woelke an der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen die Eröffnung.