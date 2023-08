Traditionell schließt das Theater im Deutschen Haus in der Sommerpause seine Pforten um allen ehrenamtlichen Akteuren auf und hinter der Bühne etwas Verschnaufpause zu gönnen. Trotzdem wird, so auch dieses Jahr, hinter der Bühne fleißig gewerkelt um das Theater für die neue Spielzeit fit zu machen.

Aktuell, so berichten die Veranstalter des Deutschen Hauses, überarbeitet das Technikteam mit Vorsitzendem Helmar Scholz die indirekte Saalbeleuchtung, damit das Licht zum Start am 15. September dann wieder einsatzbereit ist, wenn es heißt Vorpremiere mit Comedienne Helene Bockhorst. 2018 gewann sie als bisher erste und einzige Frau in der Geschichte des Wettbewerbs den Hamburger Comedypokal, diesem folgten zahlreiche TV Auftritte, 2022 bekam Sie den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg verliehen. Ab Herbst ist sie nun mit ihrem neuen, dritten Soloprogramm „Nimm mich ernst“ unterwegs und zeigt dieses in einer Vorpremiere auf der Bühne des Theater im Deutschen Haus.

Spagat zwischen Humor und Tiefgang

Ob man über jedes Thema Witze machen darf, ist in den letzten Jahren heiß diskutiert worden. Die viel interessantere Frage ist aber eigentlich, darf man auch mal keine Witze machen? Wie viel emotionale Bandbreite verträgt ein Comedy-Programm? Helene Bockhorst probiert es aus – und wagt den Spagat zwischen Humor und Tiefgang. In ihrer Genre-sprengenden One-Woman-Freakshow führt sie sich selber vor.

Sie balanciert auf der feinen Linie zwischen Fremdscham und Erleuchtung. Hüpft vom Trapez der guten Laune und verlässt sich darauf, dass das Publikum sie fängt. Und wirft treffsicher Messer in die Herzen der Zuschauer. Keine Angst, es wird an diesem Abend viel gelacht und das Leben gefeiert. Es wird aber auch erzählt, gestaunt und mitgelitten. Das Ticket kostet 17 Euro, Schüler zahlen 15 Euro – jeweils zuzüglich einer kleinen Ticketgebühr. Karten sind ab sofort über den Ticketshop sowie die Vorverkaufsstelle Hoppe verfügbar. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Weitere Highlights schließen sich an das Gastspiel von Helene Bockhorst an. So dürfen sich die Bergstädter am Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr, auf den Comedian Ill-Young Kim freuen, der beim Comedy-Openair anlässlich des 20. Theatergeburtstages das Publikum begeisterte. Und so steht der Abend passend unter dem Motto: „Kim Kommt“.

Freunde des Poetry Slams kommen beim nächsten Dichterwettstreit Deluxe am Samstag, 28. Oktober, auf Ihre Kosten. Unter der Moderation von Elias Ratz liefern sich der Tübinger Richard König, der Heidelberger Daniel Wagner und Anna Lisa Azur aus Bonn einen poetischen Wettstreit, bei dem das Publikum mit entscheidet, wer Gewinner des Abends wird und die Gunst des Publikums gewinnt.

Nach längerer Krankheitspause zurück auf der Bühne ist die Peterzellerin Silke Vogt. Sie lädt am Freitag, 17. November, zur Singer-Songwriter- Clubsession ins Deutsche Haus, mit dabei Ihre Musikfreunde Volker Basler, Sebastian Schnitzer, Tommy Sausen, Joo Aiple, Totto Klatt und André Ernst. Zu hören gibt es besondere Stimmen und ausdrucksstarke Instrumentalisten, eigene Musik, Lieblingssongs und Texte, die bewegen.

Ein weiteres Schmankerl erwartet Kleinkunst- und Musikfreunde am Freitag, 24. November, mit dem Gastspiel des Huub Dutch Duo. Auch sie sind Träger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg im Jahr 2021. Es trifft der charismatische Musik-Entertainer Huub Dutch auf den bluesigen Bühnen-Stoiker Chris Oettinger. Sie bieten das „Wäscheleinophon“, Gesang, Trompete und Klavier bei mitreißenden Show-Einlagen, swingenden Klassikern und charmanten Songs aus eigener Feder mit sprachgewitzten, intelligenten Texten.

Bereits begonnen haben die Proben zur diesjährigen Produktion im Advent, kleine und große Besucher dürfen sich auf den Klassiker „Peterchens Mondfahrt“ in einer Bühnenversion von Natascha Domonell freuen. Regie führt in diesem Jahr Martina Dienstberger, es spielt das Ensemble des Theaters im Deutschen Haus.

Programm für Weihnachten

Das Abenteuer von Peterchen, Anneliese und natürlich der Hauptperson dem Maikäfer, welches auch in diesem Jahr mit freundlicher Unterstützung der Bürgerstiftung St. Georgen auf die Bühne kommt, ist auch wieder an allen Adventssonntagen, sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag und noch weiteren Terminen zwischen den Jahren und im neuen Jahr zu erleben. Der Vorverkauf hier startet im Herbst.

Und auch das neue Jahr hat es in sich, auf dem Spielplan stehen Gastspiele von Comedian Hennes Bender, Kabarettist Christian Springer, Stefan Waghubinger und auch Ausbilder Schmidt kommt mit seinem Jubiläumsprogramm zurück in die Bergstadt. Karten für alle Termine, bis auf die Weihnachtsproduktion, sind bereits über Vorverkaufsstelle und Ticketshop verfügbar.

Kontakt: Ute Scholz, Geschäftsführung Puppen- und Theaterbühne St. Georgen, Gerwigstraße 15, 78112 St. Georgen (Telefon 07724 8299388, E-Mail: info@theaterbuehne-stgeorgen.de).