So strahlend, wie die Sonne die vergangenen Tage vom Himmel schien, so strahlend sind die Gesichter der Mitglieder der Landjugend Brigach am Montagnachmittag. Sie haben bis dahin ein dreitägiges Kreiserntedankfest mit tausenden Besuchern gewuppt. Und am Montag war noch nicht Schluss.

Beim Kindertag vergnügt sich Lenn beim Geschicklichkeitsspiel. | Bild: Sprich, Roland

„Wir sind höchst zufrieden“, sagt Landjugend-Vorsitzender Felix Wentz als Bilanz. Und in seiner Stimme liegen drei Ausrufezeichen. Mindestens. Bereits die beiden Abendveranstaltung waren mit 1800 Besuchern bei der Froschenkapelle am Freitag und 2100 Besuchern bei der Partyband VIP am Samstag gut besucht.

Strahlende Sieger, die Gewinner des schönsten Erntewagens, die Landjugend Mönchweiler. | Bild: Sprich, Roland

Am Sonntag war St. Georgen dann Ziel von tausenden Besuchern aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis. Nach dem ökumenischen Gottesdienst in der vollbesetzten Lorenzkirche spielte zunächst die Stadtmusik zum Frühschoppen im Festzelt auf. Beim großen Erntedankumzug säumten schließlich „zwischen 13.000 bis 15.000 Besucher die Straßen“, sagt Felix Wentz nach Schätzungen.

Beim Familientag könnenn sich die Kinder am Montagnachmittag bei verschiedenen Spielen vergnügen. | Bild: Sprich, Roland

Die Spannung im Zelt stieg bei der Verkündung der Sieger der Erntewagen-Prämierung. Die Landjugend Mönchweiler gewann schließlich den ersten Platz für ihr überdimensionales Containerschiff.

Jede Menge Hilfe bekommen

Ein solch großes Fest zu stemmen geht nicht für einen einzelnen Verein. Wentz und seine Mitstreiter vom Vorstandsteam bedanken sich ausdrücklich „bei allen, die uns in irgendeiner Weise unterstützt haben.“ Neben den zahlreichen Vereinen, die am Schank und in der Küche standen, gehe der Dank insbesondere auch an die St. Georgener Landfrauen, die über alle Tage hinweg die Kaffee- und Kuchenbar komplett übernahmen.

Über die Festtage hinweg haben zahlreiche Helfer verschiedener Vereine die Landjugend unter anderem in der Küche unterstützt. Unter anderem wurden 1500 Kilogramm Pommes frites gebacken. | Bild: Sprich, Roland

Am Montag konnten sich nachmittags Familien beim Spieleparcours vergnügen. Zudem lockte ein kleiner Regionalmarkt mit hausgemachten Spezialitäten aus der Region. Ab dem späten Nachmittag füllte sich das Zelt dann noch einmal gut, als das Seniorenblasorchester zum Handwerkervesper bei deftigem aus der Küche aufspielte. Den Festausklang übernahmen dann die Trachtenkapelle Stetten den Festausklang.

Das Fest in Zahlen Das Kreiserntedankfest in Zahlen: Laut Veranstalter wurden bis Montagnachmittag 1,5 Tonnen Pommes frites gebacken, 500 Kilogramm Fleisch für Steaks gebraten, 350 Kilogramm Fleischküchle zubereitet. Dazu wurden etwa 4500 Liter Bier ausgeschenkt. In der Kaffee- und Kuchenbar wurden bis Sonntag 250 Kuchen und Torten verzehrt.

Für die Mitglieder der Landjugend war nach dem Festende noch nicht Schluss. Bereits in der Nacht wurde das Zelt ausgeräumt. Am nächsten Morgen wurde das Zelt abgebaut. Inzwischen erinnert nichts mehr daran, dass auf dem Roßberg vier Tage lang kräftig gefeiert wurde.