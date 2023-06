Der Ventilatoren- und Motorenhersteller ebm-Papst verzeichnet für das am 31. März abgelaufene Geschäftsjahr einen Rekordumsatz. Bei der Jahrespressekonferenz veröffentlichte das Unternehmen Zahlen. Demnach erwirtschaftete die ebm-Papst-Gruppe im vergangenen Jahr einen Umsatz von 2,54 Milliarden Euro. Das sind knapp elf Prozent mehr als im Vorjahr.

2,5-Milliarden-Euro-Grenze

Damit habe das Unternehmen erstmals in der Firmengeschichte die Grenze von 2,5 Milliarden Euro überschritten. Trotz eines schwierigen Marktumfeldes, geprägt von weltpolitischen Konflikten und Materialengpässen. „Hinter uns liegt ein von hoher Anspannung auf den Beschaffungsmärkten durch weltpolitische Krisen und pandemiebedingten Herausforderungen geprägtes Geschäftsjahr“, wie Klaus Geißdörfer, Vorsitzender der Geschäftsführung über die gesamte ebm-Papst-Gruppe, sagte.

Am ebm-Papst-Standort in St. Georgen mit den Marktsegmenten Automotive, Antriebstechnik und Kompaktlüfter wurden im vergangenen Geschäftsjahr 541 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet.

Er bedauerte, dass es trotz größter Anstrengungen und Flexibilität auf allen Arbeitsebenen sowie einem Investitionsvolumen von 165 Millionen Euro nicht gelungen sei, „die enormen Marktbedarfe nach unseren energieeffizienten Lösungen vollständig zu bedienen.“ Dies habe auch am globalen Wettbewerb um elektronische Bauteile gelegen.

Ein Viertel aus St. Georgen

Das Tochterunternehmen St. Georgen steuerte mit den Marktsegmenten Automobil, Antriebstechnik und Kompaktlüfter 541 Millionen Euro bei. Das entspricht nahezu einem Viertel des Gesamtumsatzes. Im Jahr davor erwirtschaftete ebm-Papst St. Georgen, zu dem die Standorte Herbolzheim und Lauf gehören, 504 Millionen Euro. Wie Klaus Geißdörfer sagte, sei für das laufende Geschäftsjahr „ein moderates Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich geplant.“

Auch in Zukunft will ebm-Papst seinen Fokus auf die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Innovation und Nachwuchsförderung legen. Dabei seien vor allem die Wachstumsmärkte Amerika und Asien im Blick. Dafür investierte das Unternehmen viel Geld in den Ausbau der Produktion sowie in die Entwicklung von Wärmepumpen und hochenergieeffizienten und intelligenten Ventilatoren.

Innovationskraft, Qualitätsstreben und Ingenieurskunst hätten das Unternehmen zum Weltmarktführer in vielen Segmenten gemacht. Dass das bei ebm-Papst mit Blick auf neue innovative Produkte beim Thema Nachhaltigkeit auch in Zukunft so sein wird, davon ist Geißdörfer überzeugt. „Wir führen die Lufttechnik in ein neues Zeitalter.“ Hierzu sei es auch in Zukunft dringend notwendig, die richtigen Talente als Mitarbeiter zu gewinnen. Personalgeschäftsführerin Sonja Fleischer plädierte diesbezüglich für eine „unbürokratische und moderne Einwanderungspolitik sowie eine gute, firmeninterne Integration für benötigte Fachkräfte aus dem Ausland.

Führungsswechsel bekanntgegeben

Bei der Jahrespressekonferenz, die in Mulfingen stattfand, wurde zudem ein Führungswechsel bekanntgegeben. Thomas Wagner legt seine Funktion als stellvertretender Geschäftsführer und Gruppengeschäftsführer Produktion zum 31. August nieder und wechselt in den Ruhestand.

Der heute 63-Jährige war knapp vier Jahrzehnte bei ebm-Papst und hat in dieser Zeit das Mulfinger Familienunternehmen international und strategisch zum führenden Hersteller von Ventilatoren und Antrieben ausgerichtet. „Thomas Wagner hat den Erfolg von ebm-Papst maßgeblich geprägt“, bedankte sich Klaus Geißdörfer.

Architekt des Unternehmens

Wagner habe zu den Architekten des Unternehmens gehört, sei mit Leib und Seele Mitglied der ebm-Papst-Familie und habe großen Anteil an der menschlichen Unternehmenskultur. Wagner selbst schaute mit Dankbarkeit auf die vergangenen vier Jahrzehnte zurück. „Meine Reise bei ebm-Papst war nie langweilig.“

Thomas Wagner übergibt seinen Posten als Gruppengeschäftsführer Produktion zum 1. Juli an Frank Meyer (rechts). Wagner wechselt nach fast vier Jahrzehnten bei ebm-Papst zum 31. August in den Ruhestand. | Bild: Timo Lauber

Als Nachfolger übernimmt Frank Mayer zum 1. Juli die Position von Thomas Wagner. Der 52-Jährige ist ein international erfahrener Manager und kommt vom Maschinenbau-Konzern und Automobilzulieferer Schaeffler AG, wo er 32 Jahre lang tätig war, davon 26 Jahre in Führungsverantwortung.