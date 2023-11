Was ist in diesem Jahr in St. Georgen passiert? Bei einer Bürgerversammlung informierte Bürgermeister Michael Rieger am Samstagabend über laufende und geplante Maßnahmen in St. Georgen. Rund 150 Zuhörer kamen in die Stadthalle.

Dabei beleuchtete er die Situationen wie Marktplatz- und Tiefgaragensanierung, Entschlammung des Klosterweihers und das neue Bürgerzentrum Roter Löwen, der kurz vor der Fertigstellung steht, um im kommenden Frühjahr eingeweiht werden soll.

Vor allem der Klosterweiher hatte für Überraschungen gesorgt, als ein Taucher der DLRG bei einer Übung Granaten fand. Daraufhin waren Spezialkräfte an den Weiher ausgerückt und hatten noch mehr Munition gefunden.

Außerdem gab Rieger am Samstag einen Ausblick auf die Herausforderungen der Stadt für das kommende Jahr. Erstmals seit 2010 muss die Stadt, um ihre Ausgaben für die großen Projekte zu finanzieren, zumindest teilweise wieder Kredite aufnehmen. Anschließend hatten Bürger die Gelegenheit, Fragen zu stellen.