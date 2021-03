Die Stadt St. Georgen will sich für den Klimaschutz engagieren. Das war eines der Hauptthemen der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. In Kooperation mit der Energieagentur soll ein Konzept erarbeitet werden, wie Maßnahmen vor Ort umgesetzt werden können.

Klimaneutral bis 2040

Damit wird das, was bisher eher theoretischer Natur ist, nämlich der Beitritt zum Klimaschutzpakt des Landes Baden-Württemberg, konkreter. Diese Erklärung hatte der Gemeinderat Ende Januar auf den Weg gebracht. Erklärtes Ziel ist somit eine weitgehend klimaneutrale Verwaltung bis ins Jahr 2040. Die Idee, das zu tun, kam von der Fraktion der „Grünen Liste“ Ende vergangenen Jahres.

Federführend ist nun Tobias Bacher, Niederlassungsleiter der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis. Seine Aufgabe: „Die Stadt in Sachen Klimaschutz auf Kurs halten“, sagt er. Wie das gehen soll, wird nun in einer sogenannten „Fokusberatung“ ausgearbeitet. „Ziel der Einstiegsberatung ist es, Kommunen, die noch am Anfang ihres Klimaschutzmanagements stehen, einen strukturierten Einstieg in den kommunalen Klimaschutz zu erleichtern“, so definiert die Energieagentur die genannte Beratung.

75 Prozent Förderung

Dazu wird voraussichtlich ein Gremium gebildet, das Ideen entwickeln soll. Denkbar ist eine Zusammensetzung aus Verwaltung, Gemeinderat und Jugendgemeinderat – klar ist das aber noch nicht. Ergebnis der Beratung ist ein erster, großer Maßnahmenplan, der auch einen Zeitplan für die Umsetzung einzelner Maßnahmen enthält.

St. Georgen Früher war er Jugendgemeinderat in St. Georgen: Im Herbst könnte Thomas Gönner der jüngste Abgeordnete im Bundestag werden Das könnte Sie auch interessieren

Sicher ist aber, dass die Stadt alleine schon für diese Beratung eine hohe Förderquote bekommt. Zu 75 Prozent werden die Kosten im Rahmen des Programms „Klimaschutz Plus“ erstattet. Und auch für weitere Klimaschutzprojekte, wie auch immer sie dann aussehen werden, gebe es Förderprojekte.

Kommune als Vorbild

Dass die Förderungen derart konzipiert sind, sei sinnvoll, so findet beispielsweise Gemeinderat Oliver Freischlader (SPD). Er sagt: „Das ist ein echt sinnvolles Programm und auch eines, das für Kommunen machbar ist.“ Ähnlich äußerte sich auch Dirk Schmider (Grüne Liste). Mit diesem Programm werden die Ziele, die man sich mit dem Klimaschutzpakt gesetzt hat, entsprechend unterstützt.

Den Kommunen, so heißt es in der Sitzungsvorlage des Gemeinderates, komme in Sachen Klimaschutz eine Vorbildfunktion zu. Es heißt weiter: „Die Maßnahmen und Richtungsänderungen einer Kommune nehmen die Bürger direkt wahr und können als Anreiz dienen, selbst im privaten Bereich zu handeln.“ Die Stadt St. Georgen steht vor einer großen Aufgabe. Zwar gibt es schon ein kommunales Energiemanagement, doch bis zur Klimaneutralität bleibt ein sehr weiter Weg. Und die Zeit für dieses Projekt ist knapp, auch wenn man bis ins Jahr 2040 noch 19 Jahre Zeit hat.