Der September hält in St. Georgen eine musikalische Jahreszeit bereit. Vom 2. bis 9. September herrscht wieder Bergstadtsommer. Das Musikfestival wird zum 16. Mal veranstaltet. Festivalleiter ist Karsten Dönneweg, der für eine Woche hochwertige Künstlerinnen und Künstler und klassische und moderne Musik in seine Heimatstadt bringt.

Jetzt gibt Dönneweg einen Einblick in das Programm, das sich, wie die Jahre zuvor auch, abwechslungsreich und hochkarätig besetzt präsentiert.

„Wir haben mit dem ARD-Preisträger Gen Yokasaka einen herausragenden japanischen Cellisten eingeladen“, weist Dönneweg in einer Pressemitteilung auf einen der Höhepunkte der abwechslungsreichen Konzertwoche hin. Der Künstler wird gleich mehrfach sein Können am Cello zeigen. „Den ersten Auftritt wird Gen Yokasaka beim Konzert Etenraku-Verklärte Nacht in der Alten Güterhalle haben (Mittwoch, 6. September). Dort spielt er eigens für ihn komponierte Werke von Susanne Zargar Swiridoff, Komponistin, Galeristin und Dozentin an der Staatlichen Hochschule für Musik in Stuttgart für Zeitgenössische Musik und Außereuropäische Musik.

Zuvor steht am Samstag, 2. September, mit einem Streichsextett von Brahms ein klassisches Eröffnungskonzert in der Stadthalle an. Das Eröffnungskonzert birgt Überraschungen, unter anderem gibt es Besuch des Schwans aus „Karneval der Tiere“.

Eine Spielstätte, die fest im Programm des Bergstadtsommers verankert und nicht mehr wegzudenken ist, ist das romantische Buchenberger Kirchlein. Dort spielt ein Streichensemble bei Kerzenschein ein reines Vivaldi-Programm, wobei natürlich auch die „Vier Jahreszeiten“ mit dem Herbst nicht fehlen werden (Sonntag, 3. September). In Furtwangen wird der Bergstadtsommer mit dem SWR Swing Fagotett anlässlich „150 Jahre Stadtrecht“ gastieren (Donnerstag, 7. September).

Auch Kinder sollen mit einem kindgerechten Konzert an klassische Musik herangeführt werden. Die Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen, die Mitveranstalter des Bergstadtsommers ist, wird ein Ensemble bieten, das das Kinderkonzert „Peter und der Wolf“ in der Stadthalle spielen wird (Donnerstag, 7. September).

Mit dem Jazzkonzert von Laura Kipp in der alten Güterhalle beim Bahnhof (Freitag, 8. September) setzt der Bergstadtsommer ein weiteres Highlight. Produzentenlegende Quincy Jones, der schon Michael Jackson zum King des Pop machte, sagte der jungen Künstlerin, die inzwischen in Paris lebt, schon vor Jahren eine große Karriere voraus, was auch eingetreten ist. Gekrönt wird der Bergstadtsommer 2023 vom Abschlusskonzert mit Dvoraks „8. Sinfonie“ und Elgars „Cellokonzert“, bei dem der Cellist Gen Yokasaka vom Schwarzwald-Kammerorchester begleitet wird.