Eltern müssen für die Betreuung ihrer Kinder in Kindertagesstätten im kommenden Kindergartenjahr tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat stimmte einer Erhöhung der Kindergartengebühren für das Kindergartenjahr 2023/24 um 8,5 Prozent zu. Leicht fiel die Entscheidung jedoch nicht.

Zumutung für die Eltern

„Wir tun uns jedes Mal schwerer, die Anpassung umzusetzen“, sagte Bürgermeister Michael Rieger. Über die von der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und kommunalen Landesverbände vorgeschlagene Höhe von 8,5 Prozent sei er überrascht. „Es ist eine Zumutung, was den Eltern abverlangt wird“, sagte er.

Gestiegene Personalkosten

In einem Schreiben an die Kommunen werden die stetig steigenden Kosten in der frühkindlichen Bildung unter anderem mit gestiegenen Personalkosten begründet. Nach dem während der Pandemie die Kosteinsteigerungen nicht in dem tatsächlichen Maße an die Eltern weitergegeben worden seien, „müsse nun eine deutlich höhere Anpassung der Beitragssätze nachgeholt werden“, steht in dem Schreiben.

Das angestrebte Ziel bleibe es nach wie vor, die Refinanzierung der frühkindlichen Bildung neben Bundes- und Landesmitteln unter anderem durch einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung zu erreichen. In St. Georgen werden derzeit knapp 14 Prozent Kostendeckung durch die Elternbeiträge erreicht.

Konkret bedeutet die Erhöhung für Familien mit einem Kind über drei Jahre in der Regelgruppe eine Gebührenerhöhung von derzeit 139 auf 151 Euro. Für Familien mit zwei Kindern steigt die Gebühr von 108 auf 117 Euro.

Wie ist es andernorts? Wie sehen die Kitagebühren in anderen Gemeinden aus? In Bad Dürrheim, einer Stadt vergleichbarer Größe, kostet die Betreuung im Regelkindergarten aktuell noch 127 Euro, in der Ganztagsbetreuung 165 Euro. Auch hier hatte der Gemeinderat eine Gebührenerhöhung um 8,5 Prozent zum neuen Kindergartenjahr am Donnerstagabend auf der Tagesordnung. In Villingen-Schwenningen gibt es nach Einkommenshöhe gestaffelte Gebühren. Der Besuch der Regelgruppe mit 30 Wochenstunden kostet im Standartarif bei einem Kind 86 Euro. In einigen Bundesländern, darunter Hessen, ist die Kinderbetreuung für Kinder ab drei Jahren bis zu sechs Stunden täglich kostenfrei. Finanziert wird das über Landesmittel im Rahmen der Landesförderung.

In der Halbtagesgruppe erhöht sich der Beitrag von 105 auf 114 Euro für Familien mit einem Kind. Für Familien mit zwei Kindern unter 18 Jahren steigt der Betrag von 80 auf 87 Euro. Die Gebühr für verlängerte Öffnungszeit steigt von 175 auf 190, beziehungsweise von 134 auf 145 Euro. Bei Kindern unter drei Jahren steigt die monatliche Gebühr von 280 auf 304 Euro in der Regelgruppe.

Schande für das Land

Die satte Erhöhung stößt auch den Gemeinderatsmitgliedern bitter auf. „Es ist eine Schande, dass sich das zweitreichste Bundesland gegen eine kostenlose Kinderbetreuung stellt“, sagte Oliver Freischlader (SPD). Man solle froh sein, dass Kinder eine Tageseinrichtung besuchen. „Wo sonst lernen Kinder soziales Miteinander und andere Schichten kennen?“

Karola Erchinger (Freie Wähler) sagte, sie teile die gleiche Meinung, die Stadt könne es sich angesichts der kommunalen Projekte allerdings nicht leisten, auf die Erhöhung der Beiträge zu verzichten.

Einkommensstaffelung?

Sie betonte, dass die Tariferhöhungen für die Erzieherinnen durchaus gerechtfertigt seien und sagte, dass die Beiträge bei bedürftigen Familien ja vom Sozialamt ganz oder teilweise übernommen werden. Sie regte an, bei den Bundestags- und Landtagsabgeordneten Druck aufzubauen.

Dirk Schmider (Grüne Liste) schlug vor, über eine einkommensgestaffelte Gebührenordnung nachzudenken. Hier befürchtet Erchinger erheblichen bürokratischen Aufwand. Peter Fichter und Hansjörg Staiger (SPD) sagten, man solle „ein klares Zeichen setzen.“ Der Mittestand sei schon enorm belastet.

Staiger sagte, dass die Vorgehensweise nicht richtig sei, weil die Belastung bei der Gemeinde liege. Bürgermeister Rieger regte an, einen Protestbrief an die Landesregierung zu schreiben, dass die Erhöhung den Eltern nicht zugemutet werden könne. Mit 13 Ja-, sieben Nein-Stimmen und einer Enthaltung verabschiedete der Gemeinderat letztlich die Gebührenerhöhung, wenn auch zähneknirschend.