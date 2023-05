Gleich zwei große Sanierungsaufgaben stehen bei der katholischen Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn in den Startlöchern. Die Sanierung des Kirchturms und die Reparatur des Bodens in der Kirche sollen in Kürze beginnen. Dafür müssen Gottesdienste einige Wochen an andere Orte verlegt werden. Und die Maßnahmen sollen auch mit Spenden mitfinanziert werden. In einer Informationsveranstaltung informierte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Thomas Eisele nach dem Gottesdienst am Sonntag in der Unterkirche über die bevorstehenden Projekte. „Wir sind jetzt an einem Punkt, wo es endlich losgehen wird“, verkündete er mit großer Freude über die beginnende Sanierung des Kirchturms, die eine regelrechte Odyssee zur Vorgeschichte hat und 2008 ihren Anfang nahm. Damals stürzten Teile der Westfassade samt Ziffernblatt und Zeiger der Turmuhr auf den Kirchenvorplatz. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt, da sich zum damaligen Zeitpunkt keine Menschen auf dem Kirchenvorplatz aufhielten. Daraufhin wurde die Fassade saniert. Doch schon bald wurde die fehlerhafte Sanierung sichtbar. Die ausführende Baufirma verweigerte eine Schadensregulierung, daraufhin verklagte die Kirchengemeinde die Firma 2015 und bekam nach siebenjährigem Rechtsstreit 2022 Recht. Seither wird die Sanierung intensiv vorangetrieben.

Finanziert wird die Turmsanierung, die mit 735.000 Euro veranschlagt ist, mit großer Unterstützung der Erzdiözese Freiburg, die die Maßnahme „mit deutlich mehr als den üblichen 30 Prozent, nämlich mit 50 Prozent unterstützt“, so Eisele. Daneben wird ein vergünstigtes Tilgungsdarlehen gewährt, und rund 52.000 Euro stammen aus den Rücklagen der Kirchengemeinde selbst. Die noch fehlenden 70.000 Euro müssen über Spenden finanziert werden. Bei der Infoveranstaltung fiel der Startschuss für die Spendenaktion. „Jeder Euro zählt“, so Eisele.

Neben dem Kirchturm hat sich vor einem Jahr eine weitere Baustelle aufgetan. Im Eingangsbereich der St. Georgs-Kirche hat sich über Nacht der Boden gewölbt, Fliesen sind herausgebrochen. Als Ursache wurde über einen längeren Zeitraum unbemerkte Feuchtigkeit festgestellt, die sich aus dem Bereich des Beichtstuhls ausbreitete. Wie Thomas Eisele sagte, muss entgegen erster Befürchtungen „nicht der ganze Boden entfernt werden, sondern lediglich das hintere Drittel mit einer Fläche von rund 200 Quadratmetern“. Dazu müssen die Kirchenbänke ausgebaut werden. Da die Bänke im vorderen Bereich des Kirchenschiffs gelagert werden müssen, ist für die veranschlagte Dauer der Reparaturarbeiten von rund sechs Wochen kein Gottesdienst in der katholischen Kirche möglich. „Wir werden die Gottesdienste in der Unterkirche oder im Ökumenischen Zentrum auf der Seebauernhöhe abhalten“, so Eisele. Inwiefern auch die evangelische Kirche als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung stehen könnte, müsse noch abgeklärt werden. Die Kosten für diese Maßnahme, die je nach Verfügbarkeit der Handwerksfirmen kurzfristig erfolgen wird, betragen rund 150.000 Euro, inklusive sorgfältiger und fachmännischer Verhüllung der Kirchenorgel zum Schutz vor Staub.