In der katholischen Kirche rumort es gewaltig. Grund sind die Bauarbeiten im Innern des Kirchenraums, wo im hinteren Bereich der Boden erneuert wird. Derzeit ist noch nicht klar, wann dort die katholischen Gläubigen wieder Gottesdienste feiern können. Derweil läuft die Sanierung des Kirchturms gut.

Der sakrale Glanz des Kirchenraums liegt derzeit unter einer dicken Staubschicht. Die große Kirchenorgel ist sorgfältig verhüllt, damit kein Staubkorn ins Innere des wertvollen Instruments gelangt. Die hinteren Kirchenbänke lagern auf den davor liegenden Bankreihen.

Derweil ist der Lärm, der aus dem Kircheninnern dringt, ohrenbetäubend. Mit einer großen Schleifmaschine fährt ein Handwerker über den kahlen Betonboden und trägt die oberste Schicht sorgfältig ab. Ursprünglich sollten lediglich die Bodenfliesen entfernt, der Estrich abgetragen und erneuert werden, nachdem an Ostern vergangenen Jahres entdeckt wurde, dass sich die Steinfliesen im Eingangsbereich zunächst anhoben und schließlich aufgebrochen sind. Offenbar unterspülte über längere Zeit Wasser das Kircheninnere, das wohl aus dem Bereich der Beichtstühle ins Innere gelangte.

Wie Thomas Eisele, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, erläutert, haben sich im Laufe der Sanierungsmaßnahmen, die im Sommer begannen, herausgestellt, dass auch der unter dem Estrich liegende Betonboden schadhaft ist: „Es haben sich Risse gebildet, die mit Kunstharz verfüllt werden müssen.“ Dazu muss der Betonboden zunächst gut abgeschliffen werden, was derzeit passiert.

Durch diese zusätzlichen Arbeiten verzögert sich vieles. Pfarrer Harald Dörflinger schaut sorgenvoll auf den Zeitplan. „Eigentlich wollten wir am ersten Advent wieder Gottesdienst in der Kirche feiern. Das wird nichts“, sagt er mit Blick darauf, dass der erste Advent in vier Wochen, am 3. Dezember, ist. Derzeit finden die Gottesdienste in der Unterkirche statt. Thomas Eisele schätzt nach derzeitigem Stand, dass die Sanierungsarbeiten „spätestens zum zweiten oder dritten Advent abgeschlossen sein werden“. Nicht nur für den Pfarrer, auch für ihn ist wichtig, dass die Weihnachtsgottesdienste in der Kirche abgehalten werden können.

Während die Renovierungsarbeiten im Kirchenraum sich verzögern, läuft die Sanierung des Kirchturms gut. „Die Betonarbeiten außen sind soweit abgeschlossen, dort ist jetzt der Rohbeton sichtbar“, so Eisele. Der Turm habe eine erstaunlich gute Substanz: „Das ist Beton erster Güte.“ Demnächst kann damit begonnen werden, die Außenfassade zu veredeln. Der genaue Schlussputz müsse dabei noch entschieden werden. Klar ist, dass an der Ost- und an der Westfassade Elemente aus Cortenstahl angebracht werden.

Probleme gab es zu Beginn der Bauarbeiten mit dem Kirchengeläut. Dies habe in den ersten Tagen der Renovierung von ganz allein zu läuten begonnen. Daraufhin wurde das Geläut komplett abgeschaltet. Wie ein Elektro-Fachmann gegenüber Pfarrer Dörflinger jetzt sagte, habe man die Ursache gefunden. Es handelte sich um Wassereintrag in eine Verteilerdose, was vermutlich wegen der Abstrahlarbeiten dort eingedrungen ist und die Kirchenglocken selbstständig läuten ließ.

Wie Thomas Eisele sagt, liegen die Arbeiten noch im Kostenrahmen von rund 735.000 Euro. Die Hälfte davon gibt die Erzdiözese Freiburg als Zuschuss, die andere Hälfte muss die Seelsorgeeinheit selbst aufbringen. Neben einem Darlehen und der Finanzierung aus Rücklagen auch durch eine Spendenaktion, bei der 70.000 Euro zusammenkommen sollen. „Hier sind bislang rund 20.000 Euro an Spenden eingegangen, wir freuen uns also noch über viele Spenden“, sagt Eisele.