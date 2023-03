Sind die Temperaturen im St. Georgener Hallenbad für Babys und Kleinkinder zu kalt? Offensichtlich ja, rund 80 Prozent der rund 200 Teilnehmer einer nicht repräsentativen Umfrage auf einem sozialen Netzwerk befinden die Wassertemperatur in den Kinderbecken als zu niedrig. Eine Nutzerin beschreibt ihre Erfahrung so: „Wenn man aus der Dusche in die Umkleide kommt, fliegt einem erst mal ne krasse Kälte entgegen. Den Kindern laufen teilweise die Lippen blau an.“

Allerdings gibt es auch andere Stimmen. „Für mich ist es o.k., ich schwimme meine Bahnen für eine Stunde.“ Auch ein anderer Badegast stimmt zu, dass die Wassertemperatur im großen Schwimmbecken ausreichend ist. Er gibt allerdings zu bedenken, dass die Temperatur für Schwimmkurse anders zu bewerten sei.

In der Gemeinderatssitzung reagierte Bürgermeister Rieger: „Wir haben die Temperatur in den Schwimmbecken gemäß den von der Bundesregierung verordneten kurzfristigen Energieeinsparmaßnahmen seit September um zwei Grad abgesenkt“, sagte er.

Absenkung bis 15. April

Diese Maßnahme wurde vom Bund bis 15. April verlängert. Aktuell beträgt die Wassertemperatur laut Information der Verwaltung im Nichtschwimmerbecken 29 Grad, im Schwimmerbecken 26 Grad, und die Raumtemperatur liegt bei 28 Grad. Rieger betonte, dass die Wassertemperatur in den Duschen nicht abgesenkt wurde. Die Verwaltung will nun intern „die weitere Vorgehensweise prüfen“.